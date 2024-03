Bruno Mars es uno de los artistas más exitosos de la última década al acumular millones de discos vendidos y un sinfín de conciertos alrededor del mundo.

Debido a su inmensa popularidad, el cantante estadounidense firmó un acuerdo de residencia en 2016 con MGM Resorts International para tener los derechos de sus conciertos en Las Vegas.

Sin embargo, su relación con la famosa cadena de hoteles y casinos podría estar a punto de acabar debido a su supuesto problema con las apuestas.

Mars, de acuerdo a una fuente cercana, le debe US$50 millones a MGM derivados de su adicción al póker.

“Básicamente, MGM es su dueño. Gana US$90 millones al año por el acuerdo que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, reveló la fuente.

Le puede interesar: Las razones por las que la foto editada de Kate Middleton dan rienda suelta a las teorías conspirativas

A pesar de ser uno de los artistas mejor pagados del mundo, la deuda de Bruno Mars con este casino de Las Vegas sería un fuerte golpe para su patrimonio, el cual, según datos de Celebrity Net Worth, es de aproximadamente US$175 millones.

Esta no es la primera ocasión en la que se revela información sobre los supuestos problemas de apuestas del intérprete de Locked Out of Heaven, ya que en 2013 el propio cantante habló sobre sus inicios en este mundo.

Bruno Mars recordó que sus primeras apuestas las hizo en el Commerce Casino de Los Ángeles antes de ser famoso y se describió como “un tipo arrogante” durante esta etapa de su vida.

Lea también: Selena Quintanilla: Amazon celebra el 30 aniversario de “Amor prohibido”, el icónico álbum de la reina del Tex-Mex

“Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos”, indicó el cantante.