BTS sorprende a sus seguidores y anuncia “Life Goes On”, el primer sencillo del álbum “BE”

BTS reveló que BE será el quinto disco de estudio y que Life Goes On es el primer adelanto de esa producción que está prevista para el 20 de noviembre próximo.

BTS es considerado el grupo de K-Pop exitoso debido a que este año alcanzaron el número 1 en 20 países (incluidos EE. UU. y España) con su anterior trabajo, Map Of The Soul: 7, del que se despacharon más de 4 millones de copias en todo el mundo.

Está previsto que BTS estrene el tema en directo con motivo de su intervención en la gala de los American Music Awards, que tendrán lugar el 22 de noviembre y que será retransmitida en EE. UU. por la cadena ABC.

El trabajo de composición de BE arrancó antes de lo esperado, al posponerse a causa de la pandemia de coronavirus la larga gira que debía llevarles por todo el mundo, con dos conciertos en Barcelona el pasado mes de julio que habrían sido los primeros en suelo español.

.@BTS_twt are gearing up to perform #Dynamite at the 2020 @AMAs! 💥

Get all the details on the 2020 #AMAs here: https://t.co/rGEdBECj6b pic.twitter.com/Xmdvu73ldF

— billboard (@billboard) October 30, 2020