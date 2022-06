Camilo: la peculiar reacción de su hija Índigo al escuchar la canción que compusieron para ella

Por medio de redes sociales, la pareja ha mostrado alguna fotografía sobre su pequeña hija , aunque en todo momento han expresado su intención de mantener su privacidad al no revelar su rostro.

Sin embargo, esta decisión no ha privado a Camilo de hablar sobre su relación con Índigo y hacer públicas las vivencias experimentadas desde su esperado nacimiento.

Durante una rueda de prensa como parte de su gira De adentro pa’ fuera, Camilo reveló la forma en la que reacciona su bebé ante la canción que fue escrita para ella, la cual lleva su mismo nombre.

Le puede interesar ¿Camilo y BTS? Esto confesó Camilo en Tik Tok Ingrid Reyes 21 de mayo de 2022 a las 03:12h

Lea también: “Pegao”: el video de Camilo en donde Índigo se vuelve la protagonista

Según el reconocido artista, Índigo responde de manera positiva a la música creada por sus padres, en especial a este tema, ya que lo ha escuchado desde que estaba en la panza de Evaluna.

“Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados. Fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna más saltaba”, indicó inicialmente.

Lea más: Antes del nacimiento de Índigo, la madre de la cantante Evaluna se capacitó para ser comadrona

Asimismo, indicó que la pequeña Índigo reacciona de manera tierna a la canción que le compusieron sus papás y le encanta escuchar esta melodía.

“Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce; que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, confesó.

Le puede interesar: “Índigo ya es una realidad”: El mensaje de Ricardo Montaner por el nacimiento de la hija de Camilo y Evaluna

Para finalizar, Camilo habló sobre su experiencia como padre primerizo y afirmó que es fundamental tener una buena conexión con tu pareja para hacer el mejor trabajo posible.