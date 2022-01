Cantante antigüeño “SerG” lanza su primer sencillo titulado “Dónde estás”

“Siempre he escuchado todo tipo de música, pero a los 13 años comencé a practicar el rap y el freestyle, que se trata de improvisar sobre una pista. Yo trataba de hacer letras originales y aunque no era un profesional lo subía a mis redes sociales en donde tuve mucha aceptación. Luego me reunía con mis amigos a producir beats, que es el ritmo de la música. Al principio no me gustaba cantar, entonces mis letras se las daba a mis amigos, pero a ninguno le casaba en el ritmo que habíamos producido, por ello me decidí a cantar mis propias composiciones”, relata SerG.

A pesar de que no estudió de forma profesional alguna materia relacionada a la música, su deseo de ser artista lo llevó a buscar en internet varios tutoriales para perfeccionar sus producciones. Conforme fue tomando experiencia decidió abrir su cuenta en una aplicación para vender sus beats, en la que también tuvo éxito.

Su primer sencillo

Al ver que sus ritmos estaban teniendo aceptación decidió ya no venderlos, sino usarlos para hacer su propia música. De esta manera surge la inspiración para la canción “Dónde estás”, que fue escrita por Sergio y producida por Rodolfo Castillo, productor guatemalteco ganador de varios Grammy y quien ha trabajado con artistas como Ricky Martin, Bacilos, Sebastián Yatra y Oscar D León, entre otros.

“El tema lo escribí yo, pero el maestro Rodolfo la perfeccionó junto con JC Sánchez. Me tardé como una semana en escribirla y me inspiré en una relación amorosa que tuve. La letra relata cómo una persona se enamora de otra, pero no le ponen atención y no pasa nada. Es de esos amores que pasan y nunca se olvidan”, dice el artista antigüeño.

Para el lanzamiento, el sencillo viene acompañado de un videoclip. La producción se llevó a cabo en Monterrico, Santa Rosa, Guatemala. Estuvo a cargo de expresiónGT, bajo la dirección de Rosendo Morales.

“A veces es difícil trabajar con jóvenes porque hay que educarlos en ser organizados y seguir lineamientos. Hay que enseñarles que no toda la música que hagan va a sonar. Escuché lo que Sergio hizo, sentí que le faltaba algo, entonces hablé con Rodolfo Castillo y luego de tres semanas aceptó trabajar con nosotros. La producción tardó aproximadamente cuatro meses y se hizo en Miami, Estados Unidos”, agrega Rosendo Morales, mánager de SerG.

Sus sueños

Su deseo ahora es continuar sus estudios relacionados a la producción musical, así como seguir escribiendo sus temas. Incluso, después de este lanzamiento se dedica a la realización de su segundo sencillo.

Para Sergio Castañeda la canción “Dónde estás” es un sueño cumplido, por ello exhorta a otros jóvenes a luchar por sus sueños a pesar de si tienen pocos recursos. La clave está en la organización, paciencia y fe en sus proyectos. Al lado del deseo de ser artistas que lleven sus estudios académicos.

“Queremos inspirar a otros jóvenes que se quieran dedicar a la música, para que sepan que los sueños se cumplen con trabajo y dedicación. Si hay otros guatemaltecos que quieran producir su música, nosotros con Rodolfo Castillo estaríamos en la disposición de ayudarlos”, dice Morales.