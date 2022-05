Chef español le cambia nombre a la ensalada rusa, ahora será ensalada ucraniana

Con su ONG Worl Central Kitchen el chef se desplazó a territorio ucraniano para repartir comida a civiles y refugiados afectados por la guerra. De hecho el pasado 16 de abril uno de sus equipos fue atacado en la ciudad de Jarkov, lo que causo al menos cuatro heridos, anota la página de El Mundo.

En Marzo el presidente de Estados Unidos lo nombró como copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness, y nutrición de la Casa Blanca.

El reconocido chef anunció este sábado en Twitter que en todos sus restaurantes rebautizará la reconocida tapa española ensalada rusa como “ensalada kiev o ensalada ucraniana”, en un gesto de apoyo a ese país ante la invasión de Moscú.

La idea surgió luego de conocer la noticia que el Arco de la Amistad entre los Pueblos, un monumento de la era soviética ubicado en Kiev, fue renombrado como Arco de la Libertad del Pueblo Ucraniano.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY

— José Andrés (@chefjoseandres) May 14, 2022