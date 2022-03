Chespirito: la misteriosa publicación de Eugenio Derbez que desató los rumores sobre la serie biográfica del legendario comediante mexicano

Aunque la pandemia por covid-19 retrasó la producción, se informó que las grabaciones de la bioserie darán inicio en abril de 2022, noticia que causó revuelo en todos los seguidores de Gómez Bolaños.

Sin embargo, una fotografía publicada por Eugenio Derbez revivió los rumores respecto a la tan anunciada serie de Chespirito y causó una serie de especulaciones en torno a la posible participación del comediante de 60 en esta producción.

Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir una misteriosa imagen donde se le observa sentado frente a una persona desconocida vestida del personaje de El Chavo del 8.

A pesar de que el reconocido comediante difuminó la cara de la persona, los aficionados al trabajo de Roberto Gómez mostraron su emoción ante la posibilidad de que las grabaciones de la serie hayan comenzado y de que el elegido para interpretar a Chespirito podría ser el actor Eduardo España.

El comediante reconocido por su participación en la serie “Vecinos” ha mostrado en reiteradas ocasiones su intención de representar a Roberto Gómez Bolaños en este ambicioso proyecto que será transmitido a nivel mundial.

“Próximo proyecto… un sueño hecho realidad”, escribió en inglés y en español en la foto publicada en Instagram.

A pesar de que los seguidores de Chespirito aún mantienen la esperanza de que “Lalo” Herrera sea el elegido para darle vida al legendario comediante en su serie biográfica, el actor ha declarado en varias ocasiones que aún no tiene noticias sobre la producción aunque ya realizó el casting para el papel.

En relación a esta controversial fotografía publicada por Eugenio Derbez, Eduardo España aclaró que no se trata de él quien aparece en el perfil de Instagram del comediante.

“Sí vi la foto, incluso le puse Like. Todo mundo estamos con la incertidumbre de qué se trata. Yo creo que es algo capcioso también. Yo solamente hice casting y fui llamado después en callback, estoy en proceso, más no sé, es un proyecto que va para largo, no sé. Según yo, no soy yo. Yo creo que no soy yo. Yo no he tenido ningún acercamiento con Eugenio”, indicó.