Victoria Ruffo y Eugenio Derbez: habla actor que ofició la boda falsa

Para evitar las preguntas incómodas de la prensa, la entonces pareja decidió mandar a hacer dos anillos de matrimonio para simular estar casados y no ser cuestionados por este repentino embarazo. Debido a esto, Eugenio Derbez decidió planear una fiesta sorpresa con temática de boda para entregarle a su pareja su anillo y así tener un detalle romántico con ella.

El actor comentó en su entrevista que Victoria Ruffo sabía que todo era un montaje y que la boda en realidad era una fiesta de disfraces.

Sin embargo, años más tarde la actriz mexicana demandó a Eugenio Derbez por esta supuesta boda falsa al argumentar que le produjo serios daños emocionales y tras esta situación el comediante perdió la custodia de su hijo José Eduardo.

Marcial Casale, quien supuestamente ofició la ceremonia, reaccionó a esta polémica que ha surgido de nuevo. Aseguró que los invitados sabían que no era algo real.

Casale se disfrazó de sacerdote para esta fiesta. Aseguró que no fue un engaño todo lo que sucedió ese día.

Según Infobae, el actor compartió con periodistas: “tiene su versión Victoria y tiene su versión Eugenio. Nada más te puedo decir que, tal cual como lo platicó Eugenio con Yordi, así sucedió. De lo que pensó Victoria, yo no voy a opinar (…) Yo lo único que te puedo confirmar es que sí, salió del camerino del show. Eugenio dijo: ‘Quiero darle los anillos de una forma especial a Victoria’, yo no sé si Victoria sabía o no sabía”, agregó.

Podría interesarle: Victoria Ruffo responde a Eugenio Derbez por los comentarios que dijo sobre “la boda falsa”

También agregó que en lugar donde fue la boda no existía ningún elemento que se necesitara para la ceremonia. Casale recuerda que la primera vez que surgió el tema, las personas quería excomulgarlo, pero él consultó con un sacerdote que le dijo que eso no era posible porque no se hizo un ritual como debería ser.

“No hubo hostia, no hubo consagración, no hubo agua bendita, no hubo lazo, no hubo firma, no hubo pláticas prematrimoniales…¿Si hubiera querido engañar creen que lo iba a hacer así?”, agregó.