Christian Estrada habló del supuesto triángulo amoroso que protagonizó con Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Frida Sofía, Christian Estrada y Alejandra Guzmán protagonizaron un supuesto triángulo amoroso hace tres años. (Foto Prensa Libre: Instagram @ifridag @estradac11 @laguzmanmx).

El pasado 20 de mayo se estrenó un capítulo más del blog mexicano Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, y sus invitados fueron Christian Estrada y su pareja María Fernanda Quiroz. Durante la entrevista el integrante de Guerreros 2020 se pronunció acerca del supuesto triángulo amoroso que Frida Sofía dio a conocer hace unos meses entre ella, Estrada y Alejandra Guzmán. También opinó del escándalo que envuelve a la familia Guzmán actualmente.

En febrero 2021, cuando Christian Estrada y María Fernanda Quiroz dieron a conocer que serán padres de su primer hijo, Frida Sofía se pronunció al respecto en redes sociales y recordó que ella decidió abortar porque el exconcursante de Guerreros 2020 la abandonó.

“Tengo comprobado que Christian cuando se enteró que estaba embarazada se fue a Los Cabos. Yo tenía seis semanas de embarazo y él no me contestaba, no me habló en nueve días y yo no me podía esperar a que ese bebé creciera porque tienes hasta las 11 semanas para tomarte una pastilla. También la gente tiene que entender que un aborto no muchas veces es por malicia”, dijo en su momento Frida Sofía a un programa mexicano, según el portal Infobae.

La joven comentó que después de su aborto, Estrada le llevó mariachis a Alejandra Guzmán en su cumpleaños en Nueva York. “Sólo quiero que piensen, qué hacía Christian Estrada ahí después de cortar conmigo. Si no trabaja con mi mamá, qué hacía todo el tiempo ahí”, mencionó.

Lea también | Alejandra Guzmán y la canción que escribió a Frida Sofía cuando era niña

Durante la entrevista Frida Sofía recordó lo difícil que le fue aceptar la situación de Estrada con su madre, Alejandra Guzmán.

¿Qué dijo Christian Estrada?

En el blog Pinky Promise este 20 de mayo, Christian Estrada respondió a las interrogantes acerca del supuesto triángulo amoroso.

“Claro que no. Yo y la señora Guzmán no tuvimos nada que ver. En su tiempo -la relación- fue de yerno y suegra, pero hasta ahí no más y se los vuelvo a repetir, no hubo nada entre nosotros”, afirmó. Aunque la conductora insistió en la pregunta, Estrada respondió que “No ojitos, ni nada”. Alejandra Guzmán fue muy respetuosa y él la sigue respetando porque creció con su música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pinky Promise (@pinkypromisetv)

“Cuando salió el chisme sí me afectó porque la gente no sabe lo que pasamos, lo que vivimos, todo lo que pasamos cuando éramos familia, así que sí me da pena ajena que la gente diga esto de la señora”, agregó.

Además, aseguró que no tiene nada malo qué decir acerca de Alejandra Guzmán porque ella siempre se portó con él “a toda madre”.

“Ojalá hagas las pases con tu mamá”

Su tono de voz cambió cuando Karla Díaz le preguntó su opinión acerca de las declaraciones que dio Frida Sofía cuando se enteró de su relación con María Fernanda Quiroz.

Quizá le interese | La reacción de Frida Sofía al filtrarse información de estar fuera de la herencia de Alejandra Guzmán

“No tengo nada qué opinar. Eso fue hace tres años, ya lo pasado pisado. No tengo nada malo que decir de Frida Sofía, pero ojalá que hagas las pases con tu mamá”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pinky Promise (@pinkypromisetv)

También se prenunció respecto al escándalo que rodea a la familia Guzmán actualmente, luego de que Frida Sofía denunciara que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando tenía cinco años. Además, que Alejandra Guzmán no la ha apoyado y, según Sofía, la maltrataba.

Estrada dijo que “las veces que estuve con ustedes, tu mamá nunca te faltó el respeto frente a mí. Es lo único que voy a decir porque yo nunca lo vi”.