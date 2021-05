“Le golpeaba la cara contra la banqueta hasta que llegó la policía a detenerla”: Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía agredió a Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía agredió a Alejandra Guzmán. (Foto Prensa Libre: Instagram)

El cantante mexicano Enrique Guzmán quién está acusado de abuso sexual por su nieta Frida Sofía, concedió el martes 18 de mayo una entrevista para un medio de comunicación internacional y reveló más detalles acerca de su relación con su nieta Frida Sofía.

Dispuesto a limpiar su imagen debido a las acusaciones que enfrenta, Enrique Guzmán conversó con periodista del programa Ventaneando y dijo que Frida Sofía lo amenazó vía telefónica antes de demandarlo.

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, confesó en abril pasado que su abuelo abusó de ella cuando tenía cinco años.

Frida ofreció una entrevista en la que habló de muchos temas relacionados con toda su familia y cómo ha sido la relación con su madre.

Como respuesta a las acusaciones, Enrique Guzmán desmintió los señalamientos de su nieta y hasta Alejandra Guzmán, madre de Frida, afirmó que el cantante de 78 años es inocente y que su hija necesita ayuda.

Desde esa acusación en la que varios colectivos se han pronunciado en las redes sociales, los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis y constantemente salen a la luz nuevos datos que expone a todos los protagonistas.

“Estaba sentado en una mesa donde desayunamos a las 9 de la mañana. Estaba mi hija, mi otro hijo y mi esposa estaba en la cocina. Recibí una llamada de ella, pero no para decirme ‘No tengo dinero, ayúdame’. Me dijo: ‘Yo voy a hundir a Alejandra Guzmán y a ti también’, y colgó. ¿Por qué? No lo sé”, dijo el martes 18 de mayo Enrique Guzmán al referirse a su nieta Frida Sofía.

“No lo supe mucho. ¿Qué pasó? Si era yo el abuelito salvador, el que mediaba entre las dos -Frida y Alejandra- ¿Qué pasó?”, agregó Enrique Guzmán, quien se enteró que su nieta se había quedado sin el apoyo económico de Alejandra debido a un episodio violento que ambas protagonizaron en Miami, EE. UU.

Durante la entrevista, Enrique Guzmán dijo que Frida le pegó a Alejandra Guzmán y que eso provocó su distanciamiento total.

“La cantidad de golpes que le dio contra la baqueta, hasta que llegó la policía. Esa fue la última vez que le pegó a su mamá”, dijo Enrique Guzmán al revelar que Frida golpeó a Alejandra Guzmán y debido a que no estuvo presente, se enteró a través de su otro hijo, quien le comentó sobre la agresión.

“Le agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta hasta que llegó la policía a detenerla, pero Alejandra en ese momento dijo ´No más, no más´, le dio las llaves de un apartamento, las llaves de una camioneta, le quitó sus tarjetas de crédito y le dijo: ´ráscate con tus uñas´, me voy. Y Alejandra se salió del edificio y desde entonces no viven juntas”, contó Enrique Guzmán.

El enojo de Frida Sofía

De acuerdo con lo que reveló Enrique Guzmán, su nieta se molestó porque él le negó la posibilidad de participar en el álbum de duetos Se habla en español.

“Tenía ya invitado para grabar el disco a Paul Anka y ella me dijo que quería trabajar en el dueto. No soy un especialista en cantantes, pero sé cuándo una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña toca esas notas con mucha facilidad, entonces definitivamente le dije que no. Ese fue el gatillo que le disparó la mente contra mí, porque hasta entonces el abuelo, el que la ayudaba, el que la apoyaba, el que la protegía cuando tenía que discutir con su mamá, era yo”, añadió Enrique Guzmán.

Después de ese suceso, según reveló el cantante mexicano, su nieta se ha encargado de dañar su imagen y desde abril pasado, Frida Sofía ha protagonizado junto a él y Alejandra Guzmán, varios escándalos mediáticos.