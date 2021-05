Alejandra Guzmán y la canción que escribió a Frida Sofía cuando era niña

En varias ocasiones, Alejandra Guzmán a dedicado el tema "Yo te esperaba" a su hija Frida Sofía. (Foto Prensa Libre: YouTube/Instagram)

Los Guzmán, una de las familias más destacadas del mundo del espectáculo en México atraviesa una crisis después de las contundentes revelaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Desde abril pasado, Frida Sofía, hija de la estrella del rock Alejandra Guzmán, confesó por primera vez en una entrevista televisiva que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando tenía cinco años.

“(Guzmán) Siempre fue muy abusivo… Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”, explicó.

Frida ofreció una entrevista en la que habló de muchos temas relacionados con toda su familia y cómo ha sido la relación con su madre.

Como respuesta a las acusaciones, Enrique Guzmán desmintió los señalamientos de su nieta y hasta Alejandra Guzmán, madre de Frida, afirmó que el cantante de 78 años es inocente y que su hija necesita ayuda.

La también conocida como al “reina de corazones” publicó un video en Instagram en el que asegura que “pone las manos al fuego” por su padre Enrique Guzmán. Días después apareció Pablo Moctezuma, expareja de Alejandra Guzmán y dijo que, así como la cantante mete las manos al fuego por su padre Enrique Guzmán, él las mete por su hija Frida Sofía. Además, aseguró que Alejandra drogaba a Frida Sofía cuando era bebé.

Toda esta crisis que rodea a Los Guzmán ha provocado mayor distanciamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán y recientemente los admiradores de la cantante recordaron la emotiva canción que compuso y esperan que la “reina de corazones” la interprete de nuevo y que eso ayude a reconciliarse.

“Yo te esperaba”, el tema que Alejandra Guzmán dedicó a Frida Sofía

Los que han seguido la trayectoria de la roquera mexicana, tendrán presente que en varias ocasiones ha interpretado Yo te esperaba, tema que lanzó en 1992 y que contiene frases relacionadas con el embarazo.

Con esa canción, Alejandra se ganó la admiración de varias madres latinas, quienes han utilizado la pieza para expresar las emociones al estar embarazadas. Sin embargo, existen dos versiones de la historia de ese éxito de la “reina de corazones”.

Debido a la crisis que rodea a Los Guzmán y a las acusaciones de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, cibernautas recordaron momentos clave que están vinculados con la historia del tema.

Yo te esperaba se lanzó en 1992, año en el que nació Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Entre los párrafos de la canción se incluyen frases relacionadas con su embarazo. “Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di. En el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro jamás fui tan feliz”, comienza el tema.

En 2014, la “reina de corazones” realizó su gira Primera Fila y durante uno de los conciertos de ese tour, afirmó que la letra de la canción la escribió cuando estaba embarazada y consideró que es uno de los temas a los que más cariño le tiene.

“Esta canción es muy espacial para mí porque desde antes de parir la escribí. Escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora tiene 21 años y ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí”, dijo Alejandra en un recinto abarrotado de admiradores.

“Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba”, finaliza la emotiva canción que cambió de rumbo en 2019 durante uno de los conflictos entre madre e hija.

En ese año, la canción fue tema de conversación y se viralizó en redes sociales una nueva historia. Según reveló en ese momento Frida Sofía, la letra de Yo te esperaba la escribió otra persona. “Ella no escribió Yo te esperaba, fue alguien más, si yo fuera ese alguien estaría muy enojada”, confesó Frida.