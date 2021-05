La reacción de Frida Sofía al filtrarse información de estar fuera de la herencia de Alejandra Guzmán

Una de las imágenes que compartió Frida Sofia recientemente en la que escribe "Me robaste la inocencia , mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi valor y hasta mi voz...". (Foto Prensa Libre: @Ifridag)

La pelea continúa entre Frida Sofía y su familia materna. En algunos ataques que ha tenido en redes sociales, la empresaria y cantante hizo algunos señalamientos que han impactado a sus seguidores.

El sitio Infobae compartió que se rumoró que la rockera eliminó de su testamento a su única hija, lo que detonó la molestia de Frida Sofía y la impulsó a hacer las diferentes acusaciones hacia su familia, en este caso en el que ella acusa a su abuelo, Enrique Guzmán, de tocarla indebidamente desde los cinco años.

La joven ha puesto en redes sociales que no le interesa la herencia. “todos pensando que lo que me importa es el dinero… fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos como para qué” expresó.

Además de hacer énfasis que no espera recibir la herencia…”no necesito estar como buitre esperando a que se mueran para recibir dinero”, aclara.

El papá de Frida, Pablo Moctezuma fue quien reveló la noticia de la herencia, pero medios han destacado que a él le gustaría que Alejandra diera un paso atrás, pero para escuchar lo que su hija tiene que decir.

En otra de las respuestas que Frida Sofia compartió también a otro de sus detractores sobre el apartamento que su mamá le regalo en Miami. “El depa, el depa, el depa, hubiera estado mejor el tiempo y el amor, ya alv con su pinche depa, que al final es lo que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló una abuela paterna que vale mucho más que esta pinche jaulita de oro”, expresó.

Una de las partes más importantes en esa publicación fue pedir que le devuelvan la casa, “pero, primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad que también me la robaron por su culpa, si, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre”, describió Frida Sofía.