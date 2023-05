Christian Nodal: Cómo ha sido el doloroso proceso para retirar los tatuajes de su cara

El músico abordó este tema cuando uno de los presentadores le mencionó que había leído que estaba empezando con el proceso, a lo que otro de los locutores intervino preguntando si dolía.

Al escuchar la pregunta, Nodal no respondió inmediatamente y expresó con su rostro cierta resignación. Siempre le he querido preguntar a alguien que me cuente bien cómo es el dolor de eso, porque supuestamente duele más”, dijo el primer locutor.

A esto, Christian Nodal dijo que en su caso, le había dolido más que ponérselos. “Lo bueno es que es menos tardado el dolor. Me tardó como 15 minutos, pero también es un proceso muy cansado porque te tienes que estar con cremitas, cuidándote del Sol, yo que no soy de nada de cuidarme la cara…”, mencionó el cantante.

Hasta el momento, el cantante se ha sometido a una primera sesión. Comentó que las primeras remociones han sido en algunas partes del rostro como la nariz, parte de la frente y el entrecejo.

“Me dolió muchísimo y para lo que fue todavía son muy visibles, pero son de seis a nueve sesiones. Es un proceso. Lo recomiendo tener 100 por ciento cuidado porque es la piel”, aseguró el artista quien además comentó que luego de retirar los tintes, quedan algunas costras en las zonas.

Nodal contó que a pesar de haber tenido algunas partes dormidas por la anestesia aún así le dolió. Posteriormente aseguró que esto se debió a “la rebeldía”. El músico también confesó que no se quitará todos los tatuajes y permanecerá con algunos.