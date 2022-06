Christian Nodal critica canción de Bad Bunny y genera controversia con sus admiradores

El intérprete de Adiós amor y Botella tras botella reveló recientemente cuáles han sido algunos de sus referentes artísticos y reveló que no le gustaba la música regional mexicana que hacían grupos como Los Tigres del Norte, situación que provocó diversos comentarios.

Nodal participó en una entrevista para Rolling Stone en español y nuevamente generó polémica tras opinar sobre las canciones del puertorriqueño Bad Bunny.

“Yo respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendej**** y decir estupid**** hay que tener talento”, dijo Nodal al referirse cobre algunos temas que interpreta Bad Bunny.

“A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te ma** el c***, pero hay que tener talento para hacerlo”, agregó al citar la canción Safaera.

Nodal dijo que la música es un ciclo y que en la actualidad se siente cómodo con lo que realiza y la sensación que provoca su estilo.

“La música es mágica, pero todo es un ciclo y creo que es muy bonito mantener las culturas, mantener nuestra esencia y nuestra raíz”, agregó.

“No me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida”, añadió Nodal.