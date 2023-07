Christian Nodal: la millonaria cifra que pagará para eliminar los tatuajes de su cara

Sin embargo, esta cifra podría reducirse a raíz del procedimiento al cual Nodal se está sometiendo para eliminar los tatuajes de su cara.

El procedimiento elegido por Nodal para eliminar los tatuajes de su rostro es mediante láser, por lo que puso este proceso en manos expertas para tener mejor resultados e intentar sufrir el mínimo dolor posible.

Nodal, quien está a tan solo semanas de convertirse en padre por primera vez, se encuentra eliminando sus tatuajes en Estados Unidos.

La clínica encargada de realizar este procedimiento cobra entre US$2 mil y US$4 mil por sesión, por lo que todo el proceso se estima que le cueste alrededor de US$20 mil al cantante de De los besos que te di.

Los motivos por los que Christian Nodal está borrando sus tatuajes del rostro

Christian Nodal comenzó a realizarse tatuajes en el rostro mientras estaba junto a la cantante Belinda, con quien protagonizó una de las separaciones más mediáticas del mundo del entretenimiento.

Muchos fans del cantante mexicano aseguraron que la decisión de remover sus tatuajes era con el fin de dejar atrás su relación fallida con Belinda y el sufrimiento que esta situación generó en su vida.

Sin embargo, recientemente Nodal confesó los verdaderos motivos detrás de su sorpresiva decisión al asegurar que todo se debe a la llegada de su primer hijo junto a Cazzu, su actual pareja sentimental.

“Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que mi hijita conozca mi cara. Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan. Todo tiene solución”, confesó el cantante.