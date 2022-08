Christian Nodal: qué se sabe de la la millonaria cifra que el cantante podría obtener gracias a Belinda

Sin embargo, a casi seis meses de su separación, Christian Nodal podría obtener una cifra millonaria gracias a Belinda, a quien conoció durante el programa La Voz México y robó su corazón.

Christian Nodal, quien continúa posicionado como uno de los artistas más populares del momento, podría estar a punto de ganar miles de dólares con su más reciente tema, el cual estaría dedicado en su totalidad a la relación que mantuvo con la artista mexicana.

Lea también: ¿Y Belinda? Descubren a Jared Leto disfrutar sus vacaciones con otra “amiga”: una modelo de Victoria’s Secret

De acuerdo con algunos portales, Christian Nodal podría ganar alrededor de US$120 mil por su nueva canción, esto sin contar las reproducciones digitales y descargas que obtendría a raíz de su publicación.

Revelan fragmento de la nueva canción de Nodal y aseguran va dedicada a su famosa exnovia pic.twitter.com/gLWwnEsa1V — Lo + viral (@VideosVirales69) August 5, 2022

Esta canción, que fue filtrada en TikTok hace algunos días, podría ser otro de los temas de desamor que los seguidores de Nodal estaban esperando luego del lanzamiento de Ya no somos ni seremos.

Lea más: Christian Nodal: la respuesta del cantante ante el supuesto embarazo de Cazzu (y su misterioso mensaje en redes sociales)

Asimismo, el fragmento que fue filtrado podría comprobar la teoría de que el tema esta inspirado en Belinda y el dolor que sintió durante su separación debido a su fuerte letra.

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”, indica este tema.