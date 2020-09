Christian Nodal y Belinda: ¿Ya hay fecha para la boda?

Todos están a la espera de "la boda del momento" entre Belinda y Nadal. (Foto del sitio lavozazteca.com)

“Creo que hay anillo este año”, dijo el cantante Christian Nodal, según una nota de Infobae, a la pregunta de una periodistas sobre las “esperadas nupcias de la pareja del momento”.

“Christian Nodal confesó a la periodista Adela Micha que ya quiere darle el anillo de compromiso a su novia, a quien volvió a catalogar como “el amor de su vida”, dice el artículo, que considera que el próximo año habría boda entre los mediáticos tortolitos.

Sin embargo, el artículo aclara que, aunque están ciegamente enamorados, “aún no habrá colaboración para un disco juntos”.

“Para este año yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, habría dicho Nodal a la periodista.

Oración a “santa Belinda”

La “pareja del momento” ha inspirado a muchos para concretar su amor al estilo de los tortolitos: regalos caros, viajes en jet privado, tatuajes con su nombre… y más: en las redes sociales ya se le “pide” a “santa Belinda” por esa suerte y más.

Memes, críticas, chistes, incluso los más ácidos comentarios de que su amorío responde a una estrategia de publicidad, según publica Infobae, la pareja sigue dando de qué hablar.

“Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe en mi nombre. Que me estampe en sus cabezas como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú, todo un ganado”, dice parte de la “oración”, que se publica en las redes sociales, a modo de broma, en Twitter y TikTok.