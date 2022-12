Clara Chía Martí: el sorprendente cambio físico de la nueva novia de Piqué (y los motivos por los que causó controversia en redes sociales)

Sin embargo, la escapada romántica de Piqué y Clara Chía Martí trajo consigo nuevas polémicas y rumores en torno a la joven de 23 años, con quien el ex jugador del FC Barcelona habría engañado a Shakira.

Las nuevas fotografías de la pareja causaron que varios usuarios en redes sociales criticaran el aspecto de Clara Chía Martí y la acusaran de tener “un nuevo rostro”.

Según estos internautas, la nueva novia de Piqué mostró un radical cambio físico en su más reciente viaje que no coincide con el look con el que fue vista en su primera aparición en público.

El presunto “nuevo rostro” de Clara Chía Martí también hizo que se dieran varias teorías sobre su aspecto, las cuales van desde operaciones estéticas hasta el uso excesivo de maquillaje.

De igual manera, otra teoría presente es que este cambio físico, el cual podría incluir varias cirugías, es la razón por la que Gerard Piqué estaría atravesando problemas económicos, ya que el ex futbolista habría gastado una fuerte cantidad de dinero en su actual novia.

A pesar de esto, otro grupo de usuarios en redes sociales negaron las operaciones estéticas de Clara Chía Martí al asegurar que estas fotografías fueron tomadas con filtros, por lo que el “nuevo rostro” de la joven sería una farsa.

Gerard Pique and new girlfriend Clara Chia Marti enjoy weekend break in Praguehttps://t.co/nRZ1KfB58a pic.twitter.com/WXA4q97RFl

— Futball Surgery (@FutballSurgery) December 16, 2022