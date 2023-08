Clara Chía Martí: problemas psicológicos, fiestas y otros motivos por los que Shakira no quiere a sus hijos cerca de la novia de Piqué

No obstante, esta negociación podría llegar a su fin debido a que la cantante colombiana no está de acuerdo con que ambos menores se relacionen con Clara Chía Martí, nueva novia del ex jugador del FC Barcelona.

Según el periodista argentino Javier Ceriani, la actitud fiestera de la joven española de 24 años, añadido a que presuntamente fue la tercera en discordia en su relación, habían hecho que Shakira quiera la custodia completa de sus hijos.

Además, los supuestos problemas de salud mental que Clara Chía Martí se encuentra enfrentando serviría como la excusa perfecta para evitar que Milan y Sasha se relacionen con ella.

“Piqué y Clara Chía se compraron una casa donde están viviendo juntos y siguen la relación. Lo que pasa es que esta chica, Clara Chía, tiene problemas psicológicos y entonces Shakira aprovechó eso para decir ‘no quiero a mis hijos con esta chica’”, aseguró el periodista durante el programa Implacables.

Ceriani también indicó que los supuestos problemas de salud mental de Clara Chía Martí surgieron debido a su relación con Piqué, ya que la joven comenzó a ser atacada en redes sociales por ser parte de una “infidelidad”.

“Ella se metió en esta relación, aunque ellos tenían sus problemas porque él es muy promiscuo, le da a todo. Shakira descubrió todo esto y así quedó destruida”, estableció.

Finalmente, el periodista argentino mencionó que otro de los motivos para esta drástica decisión de Shakira es la poca atención que Gerard Piqué le pone a sus dos hijos durante su tiempo juntos.

“Los niños dicen ‘Papá está todo el día con el celular y ni bola nos da’. Esa es la realidad, por eso se aburren con Piqué. Y Shakira no deja que estén Piqué, Clara Chía y los chicos. Ella no deja que esté Clara Chía”, concluyó.