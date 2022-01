Cobra Kai: Así empezaron su camino en la actuación las estrellas adolescentes de la serie

Cobra Kai, sigue la historia de los personajes de la película 30 años después del Torneo de Karate All Valley con la participación de Daniel LaRusso y su adversario Johnny Lawrence, quien busca la redención reabriendo el dojo de Karate Cobra Kai.

Datos revelados por Netflix y varios medios de comunicación afirman que la quinta temporada de Cobra Kai fue producida entre septiembre y diciembre del 2021, pero se desconoce cuándo será estrenada. Sin embargo, se ha estimado que saldrá a la luz a finales del 2022 o principios del 2023.

Cada personaje tiene su propia personalidad y cada vez se van conociendo más detalles de cada uno, desde sus fortalezas hasta sus debilidades. Pero los jóvenes talentos han tenido un recorrido en su carrera antes de estar en Cobra Kai, quizá recuerde a algunos de ellos en otros papeles o se sorprenderá de conocer dónde más han estado.

Miguel Díaz

Xolo Maridueña es quien interpreta a Miguel Díaz, el primer estudiante en la nueva fase de Cobra Kai y quien sigue a su sensei Jhonny Lawrance. El joven es uno de los personajes que más a evolucionado durante las temporadas.

El artista tiene herencia mexicana, cubana y ecuatoriana, y su nombre único significa “Perro Estrella” en el idioma indígena náhuatl. Nació en Los Ángeles, California el 9 de junio de 2001 y comenzó a actuar profesionalmente en 2011.

Participó en algunos comerciales de televisión, también estuvo en Parenthood y en la serie de televisión Major Crimes.

Tory Nichols

Peyton List Nació el 6 de abril de 1998. Lleva una vida complicada en Cobra Kai, es una joven problemática interpretando a Tory Nichols, rival de la Samantha LaRusso (Mary Mouser).

Es recordada por su papel de Emma Ross en Acampados, de Disney. También apareció en la serie de CBS, Happy Together, y protagonizó el thriller sobrenatural Light as a Feather. En sus primeros años, List apareció en las películas 27 vestidos y Recuérdame, junto a Robert Pattinson.

Halcón

El papel de Jacob Bertrand como Eli Moscowitz o Halcón es un personaje que empieza por recibir acoso escolar, el cual pone en peligro su integridad.

Su llegada a Cobra Kai no es sencilla y da un giro cuando se une al pensamiento de esta escuela acerca de que la que la piedad no existe. Llega a convertirse en un acosador de otros estudiantes y además demuestra cambios bruscos durante la serie. Nació el 6 de marzo de 2000 en los Estados Unidos. Uno de sus papeles más recordados es el de Kirby Buckets de Disney. Junto a Payton List también estuvieron en The Swap.

Samantha LaRusso

Mary Mouser interpreta a La hija de Daniel LaRusso y quien también pasa por una severa crisis de temor por el enfrentamiento contra Cobra Kai.

Mary Mouser nació el 9 de mayo de 1996. Ha trabajado en diversos proyectos, entre ellos A Stranger’s Heart, ha sido invitada a series como CSI, Monk, Life is a Wild, entre otros. También ha prestado su voz a películas como Bambi II y Tarzán 2, por mencionar algunas.

Robby Keene

Tanner Buchanan interpreta a Robby Keene, hijo de Jhonny Lawrance, un rebelde que está metido en muchos problemas y que al conocer a Daniel LaRusso logra hacer algunos cambios, aunque no todos positivos.

Buchanan nació el 8 de diciembre de 1998. Uno de sus primeros papeles fue en 2010 en la serie The Modern Family. Además estuvo en Major Crimes y Grey’s Anatomy y Fuller House.

