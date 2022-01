Cobra Kai: ¿Se despidió Miguel Díaz de la serie? (esto es lo que se sabe)

Tras perder el torneo de All Valley ante Terry Silver y John Kreese, Lawrence se emborrachó a tal punto que llegó a su casa con la ayuda de Miguel, quien además es su vecino.

Su estudiante lo ayudó ingresar a su casa, a recostarse y Johnny quedó tendido en la cama de su habitación. De pronto, ya recostado, el sensei agradece a Miguel, pero lo llama Robby (nombre de su hijo), quien pertenece al equipo rival.

Miguel se sintió utilizado y se dio cuenta que no podrá sustituir al hijo de su sensei. Además, con el corazón roto y con la lesión que sufrió en el torneo, decide conocer su origen y buscar a su verdadero padre.

Lea también: Vicente Fernández: el deseo que “El Charro de Huentitán” no logró cumplir antes de su muerte

“Los últimos meses han sido una montaña rusa. Mi lesión, la rehabilitación, Sam (novia) y yo, el sensei (Lawrence) y el señor LaRusso. Me convencí de que podría superarlo concentrándome en el torneo. Pensé que si ganaba todo se arreglaría, pero me equivoqué. Dile a mi sensei que siento haberme ido. Su karate me ayudó a crecer, pero aún no sé quién quiero ser. Y para averiguarlo, creo que necesito saber de dónde vengo”, fue lo que escribió Miguel en una nota que dejó para su madre.

“El sensei temía descubrir la verdad de su pasado y, sinceramente, yo también. Pero superar ese miedo es la pelea que debo llevar a cabo en lugar de competir por un trofeo. Debo conocer a mi padre. Es algo que necesita hacer. Por favor, intenta no preocuparte, estaré a salvo y volverá pronto”, agregó la nota.

¿Miguel volverá en la quinta temporada de Cobra Kai?

Aunque las preguntas alrededor de la secuela serán cada vez mayores entre la audiencia, se estima que la quinta temporada podría estrenarse a finales de 2022 o a inicios de 2023.

Datos revelados por Netflix y varios medios de comunicación han dicho que la quinta temporada de Cobra Kai fue producida entre septiembre y diciembre del 2021, pero se desconoce cuándo será estrenada. Sin embargo, se ha estimado que saldrá a la luz a finales del 2022 o principios del 2023.

De momento, se sabe que los personajes continuarán siendo los mismos, entre ellos Ralph Macchio como Daniel LaRusso, William Zabka como Johnny Lawrence, y Courtney Henggeler como Amanda LaRusso.

Además: Muere Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar un Óscar y símbolo del movimiento por los derechos civiles en Hollywood

Varios cibernautas generaron debate en las redes sociales por conocer el destino de Xolo Maridueña (Miguel Diaz).

¿Se fue de Cobra Kai? ¿Encontrará a su padre? ¿Volverá y ganará el certamen de Karate? Todas esas incógnitas se resolverán hasta que Netflix estrene la quinta temporada de la serie. Mientras tanto, los fanáticos de la producción especulan con el destino de una de las nuevas figuras del karate.