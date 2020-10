Cobra Kai: Los 4 temperamentos en la enseñanza de Karate que se reflejan en la serie, según el Sensei guatemalteco Érick Schumann

Cobra Kai, la secuela directa de la película original de Karate Kid estrenada en 1984 (Foto Prensa Libre: Netflix)

La serie Cobra Kai ha acaparado la atención de multitudes desde que Netflix incluyó en su catálogo dos temporadas y conforme avanzan los días, la plataforma streaming continúa sumando admiradores que consolidan la producción como una de las más vistas en la actualidad.

Cobra Kai es la secuela directa de Karate Kid, filme que se estrenó en 1984 y que reflejó el arte marcial en la gran pantalla. En 2018 YouTube Premium retomó la historia y lanzó la primera temporada de Cobra Kai y en 2019 presentó la segunda. Sin embargo, a finales de 2019, Netflix adquirió los derechos de la producción y distribución y fue de esa manera que el 28 de agosto pasado se habilitaron las dos primeras entregas en la plataforma streaming.

La historia en Cobra Kai se basa en la rivalidad que existe entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quienes fueron los protagonistas en Karate Kid y cuya escena final es recordada por la icónica pelea durante un torneo de artes marciales en la que LaRusso obtuvo la victoria.

Después de más de tres décadas, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso continúan sin sanar esa etapa que los marcó, reaparecen en una nueva historia y cuentan con más protagonistas.

Alcohólico y harto de vivir a la sombra de Daniel, su antiguo rival, Johnny toca fondo y decide reabrir el dojo (gimnasio o escuela) de karate Cobra Kai. De esa forma comienza el primer capítulo de 20 que contemplan las dos temporadas de Cobra Kai, la cual seguirá en enero de 2021 con la tercera parte. Además, Netflix anunció que, debido al éxito de la serie, la producción se extenderá y contará con una cuarta temporada.

Cobra Kai ¿Un fenómeno?

De acuerdo con Érick Schumann, guatemalteco que por más de 50 años se ha dedicado a la enseñanza de Karate en el país, el ser humano debería de involucrarse en las artes marciales porque ayuda a estar en forma, es un factor constante para la motivación y fortalece la disciplina.

“Las artes marciales bien manejadas son lo mejor que hay y todos pueden aprenderlas. Además, hay que entender a cada persona, conocer sus necesidades para ayudarla y fortalecer sus habilidades. Esto es básico en el Karate y entiendo que cada Sensei (maestro) tiene su filosofía de enseñanza, pero la clave está en que se convierta en una formación integral”, dijo Érick Schumann al referirse sobre las metodologías implementadas en Cobra Kai.

Érick Schumann, quien además es Grand Master Cinta Negra 10mo. Dan, explicó que, durante su experiencia en la enseñanza de Karate, se ha enfocado en formar a mejores personas y que lo fundamental ha consistido en escuchar a sus estudiantes.

“Escuchar al niño y al adolescente es básico porque eso ayudará a que evolucione en todos sus aspectos a través del Karate. Además, su aprendizaje quedará marcado y es necesario hacer énfasis que es un entreno para la vida”, agregó el sensei Schumann.

Con relación a Cobra Kai el experimentado guatemalteco dijo que la serie deja varias lecciones e invita a las personas a practicar las artes marciales, razón por la que aprovechó a motivar a los guatemaltecos a conocerlas.

“Sería bueno que todos experimentaran el Karate. Aprenderlo les ayudará en la vida y no hay edad que impida aprender. Sin embargo, si se quiere llegar a optar por un campeonato mundial, debería empezar desde niño”, dijo el sensei Érick. “Lo importante en mi metodología es dejar claro que en el Karate no se juzga. No hay malo para mí y todo se puede mejorar”, añadió.

Los 4 temperamentos en la enseñanza de Karate que se reflejan en Cobra Kai

Aunque la serie cuente con varios personajes, la trama se basa en la rivalidad que existe entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quienes fueron influidos por John Kreese (Martin Kove) y el señor Miyagi (Pat Morita), sus respectivos maestros.

Después de más de tres décadas, Cobra Kai revive la historia de Johnny y Daniel. Además, los fantasmas del pasado retomarán fuerza y se convertirán en un presente lleno de ambición, obstáculos y enfrentamientos en las nuevas escuelas de ambos.

Para el sensei Érick la serie refleja varios aspectos que se muestran durante los 20 capítulos que conforman las dos temporadas. Sin embargo, son cuatro temperamentos que predominan en la historia, los cuales el experimentado guatemalteco explicó.

1. Perseverante

En este temperamento existe un lema el cual es ir siempre para adelante, porque siempre quiere hacer, siempre quiere estar activo. Sin embargo, cuando las cosas salen mal se pierde la paciencia, se enoja, critica, amenaza y humilla porque no logró lo que quería.

De acuerdo con el sensei Schumann, el perseverante es un león y en Cobra Kai quien lo representa es John Kreese y en ocasiones Johnny Lawrence, pero él quiere cambiar porque se dio cuenta de que no es correcto cómo fue formado.

2. Comunicativo

Una persona con este temperamento siempre se comunica, habla, organiza, convive. Sin embargo, por estar pendiente de comunicar de todo para todos, no se concentra, a veces se compromete a todo y queda mal.

De acuerdo con el sensei Érick, el comunicativo es una nutria y en Cobra Kai, Daniel LaRusso es quien lo ejemplifica debido a que queda mal porque se compromete a muchas cosas que no pudo cumplir.

Además, LaRusso se pierde. El éxito que tiene, el dinero y su nuevo círculo provocaron que se perdiera. Incluso, él tenía un gimnasio y lo abandonó e intenta rescatarlo cuando observa la nueva actividad de Johnny.

3. Reservado

Quien tiene este temperamento se considera como alguien que no puede hacer una tarea y afirma que tampoco puede hacer otra, es decir, se justifica para no proyectarse debido a que necesita tiempo.

De acuerdo con el sensei Schumann, el reservado en un labrador y muchas veces es considerado como un amor de persona. Sin embargo, en Cobra Kai quienes representan este temperamento son aquellos estudiantes con poca autoestima, los sabelotodo como los que abandonan el gimnasio de Johnny y, aunque sean inteligentes, no se sienten identificados con el grupo.

4. Ordenado

El ordenado es una persona que se distingue por llevar un protocolo y es bueno. Sin embargo, es posible que exceda su confianza y eso puede orillarlo a pecar de ingenuo.

De acuerdo con el sensei Érick, el ordenado es un castor y en Cobra Kai lo representa Miyagi porque si bien es cierto, él no sale en la serie, su filosofía la conserva LaRusso, quien décadas pasadas lo manipuló para adoptar su sabiduría.

Cuando se presentó el filme Karate Kid en 1984, la enseñanza de Miyagi cautivó, pero él era una persona muy inocente y en la actual serie, LaRusso sigue con ese método que ya está de desactualizado.

“A Miyagi le permitimos muchas cosas sin darnos cuenta. Daniel LaRusso lo manipuló y siempre estuvo hostigando todo el tiempo a Johnny. Si retrocedemos a ese filme y evaluamos escenas, hubo una en la playa en la que Daniel le pega en la cara a Johnny, otra cuando juegan futbol provoca a los demás estudiantes. LaRusso siempre quiso vengarse de Johnny y lo demostró constantemente, como en la escena en la que le arruina el traje de Halloween y los accidentes que causó en el carro”, dijo el sensei guatemalteco.

Más sobre Érick Schumann

Es Grand Master Cinta Negra 10mo. Dan.

Fue alumno directo del Grand Master Bill Ryusaki, fundador del Ryu Dojo y creador del estilo Hawaiian Kenpo.

Lleva más de cinco décadas dedicado a la enseñanza de Karate en Guatemala.

Está al frente de Schumanns Martial Arts, escuela fundada en 1969.

Su enseñanza con Schumanns Martial Arts ha llevado a la creación de gimnasios en Guatemala, México, El Salvador y Honduras.

Su academia es considerada la No.1 en Karate del país y cuenta con el respaldo de cientos de alumnos y Senseis campeones mundiales.

Ha promovido a más de 1 mil 500 cintas negras.

Ha impulsado el Campeonato Internacional Gran Jaguar, considerado el más grande y longevo de Guatemala que en 2021 celebrará su 45 edición.

Para el sensei Érick, Cobra Kai refleja varias filosofías y aunque está consciente que cada persona es libre de elegir, él se queda con la lección de dos de los maestros de la serie.

“Hay que evaluar la filosofía de cada uno y agarrar cosas de Miyagi debido a que es ordenado, aunque se debe actualizar y también de Johnny porque reconoce sus errores y está dispuesto a cambiar. De los demás no me interesa nada porque reflejan solo la rudeza y la ambición por el dinero”, agregó el experimentado guatemalteco y recordó que recomienda el karate debido a que es un entreno para toda la vida.

“Parte de mi enseñanza está basada en varios pilares, pero algo fundamental es la disciplina, la cual consiste en ´hago lo que necesito, no lo que quiero´”, concluyó el sensei Schumann.

Los conceptos de Karate que debe conocer para entender la serie

A medida que pasa el tiempo, son más personas que se enganchan a la serie. Sin embargo, en las redes sociales han surgido varias preguntas debido al lenguaje que se utilizan en los diferentes capítulos.

Aunque para el público que esté vinculado con el Karate le resultará sencillo entender, acá explicamos algunos términos que debe conocer para que entienda de mejor manera la serie y también la disfrute.

Kara

Significa vacío.

Te

Significa mano.

Do

Significa camino.

Karate-Do

Literalmente es el camino de la mano vacía.

Kenpo

Ley del puño.

Go

Significa Duro o fuerte.

Ju

Significa blando, suave o flexible.

Sensei

Ese el maestro.

Dojo

Es el gimnasio o escuela de artes marciales.

Karatei o Gi

Es el uniforme o traje de Karate.

Tatami

Es el área donde se practica Karate en la que solo se ingresa descalzo.

Kata

Es un ataque de diferentes ángulos de diferentes personas y consiste en una serie de formas o secuencias y movimientos establecidos.

Se experimentan diferentes desplazamientos y ayuda con la disciplina, perfección, memoria e imaginación.

Kia

Es un sonido fuerte que sale del estómago y ayuda a liberar la fuerza interna y efectividad.