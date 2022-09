Coldplay: en Colombia la banda cantó reguetón de Bad Bunny y J Balvin y otras sorpresas de su espectáculo

En el primero de sus dos conciertos en el estadio El Campín de Bogotá, la agrupación que lidera Chris Martin interpretó himnos como Fix you, Yellow y Viva la Vida, así como temas más nuevos como My Universe, Higher power y Humankind.

Luego vino el turno de Camila Cabello, que, en un show marcado por la danza, interpretó algunas de sus canciones más reconocidas como Havana o Señorita en medio de los aplausos de un público que ya estaba terminando de colmar las tribunas. “Que chimba estar en Bogotá”, expresó Cabello y el público respondió con emoción.

Tras la presentación de la artista, las pantallas empezaron a reproducir imágenes sobre conservación medioambiental, mientras los asistentes esperaban con ansias la salida de los británicos.

En un momento en el que el cantante se sentó a tocar el piano y cantar Up&Up, Martin sorprendió a todos cuando comenzó a cantar el coro de La Canción, el éxito de Bad Bunny y J Balvin. El público respondió y cantó junto a él ese éxito del reguetón.

Jamás pensé ver a Coldplay tocando “La Canción” de Bad Bunny y J Balvin pic.twitter.com/gsPRTdtpCw — carloxx iván (@itscarlosivan) September 17, 2022

Luego los cuatro miembros de la agrupación se pusieron máscaras y Martin vistió una camiseta que decía “Everyone is an alien somewhere” y cantaron, en lenguaje de señas, Something just like this.

Esa escena la repitieron en la parte final del concierto con un coro de niños que hacen parte del grupo “Manos Blancas”, lo que fue aplaudido por una multitud extasiada.

Todos los seres humanos nos entendemos en la música. @coldplay Invitó por segunda noche a nuestro Coro de manos Blancas de @filarmonibogota a cantar en lengua de señas

"Something Just Like This" #ColdplayEnColombia

❤️🎵🎶 pic.twitter.com/6BRbytIfl5 — David García (@davidgarciarod) September 18, 2022

Mientras el sábado, el grupo también sorprendió cuando Bachata, el tema de Manuel Turizo fue interpretado por el colombiano mientras el vocalista de Coldplay Chris Martin lo acompañaba con el piano.

Más de Manuel Turizo cantando en el show de Coldplay ✨pic.twitter.com/3ooGpXRHAz — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 18, 2022

Una buena obra

La banda también regaló afiches, gorras, camisetas y juguetes a los niños que están internados en el Hospital Simón Bolívar, así como dio obsequios al personal de salud que los atiende, informaron este sábado las autoridades.

“La banda quiso donar unos regalitos a las personas que trabajan aquí y a los niños. Aunque ellos quisieran venir, por diferentes motivos no pueden, es por eso hoy hacemos este gesto pequeño, que es donar unos detalles”, dijo Poppy Ogilvy, representante de la banda en la entrega, citada en un comunicado de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Agregó: “Estoy muy emocionada de estar hoy aquí, es increíble”. Durante el recorrido, los delegados de Coldplay entregaron regalos a los niños que permanecen hospitalizados en urgencias pediátricas, el pabellón de quemados y el área de pediatría del Hospital Simón Bolívar.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, agradeció a la banda británica por su generosidad. “Como cabeza del @SectorSalud me emociona mucho este gesto de la banda musical con el personal de salud de nuestra red pública, el gesto para con las y los niños hospitalizados visitándoles y llevándoles alegría y esperanza”, dijo el funcionario en Twitter.