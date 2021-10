Coldplay: las razones por las que la banda eligió a Costa Rica para comenzar su gira (y los otros detalles de los conciertos)

Coldplay hará una gira mundial en 2022, con motivo del lanzamiento de su disco, Music of the Spheres, basándose en un modelo sostenible que, según aseguran, reducirá en un 50% las emisiones de CO2.

La banda inglesa, que no giró con su anterior disco Everyday Life y que comunicó que no darían conciertos con asiduidad hasta que encontraran un modelo ecológico para hacerlo, lanzó este viernes 15 de octubre su noveno álbum de estudio Music of the Spheres del que ya se habían publicado sencillos como My Universe, Higher Power y Coloratura.