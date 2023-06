¿Cómo celebrarán el aniversario de la banda BTS?

Por ahora el grupo se ha tomado una pausa, ya que dos de sus miembros están haciendo el servicio militar obligatorio y otros decidieron emprender su carrera en solitario.

La agrupación formada por siete miembros ha conseguido un enorme número de seguidores internacionales tras abrir camino al éxito mundial del K-pop.

Los lugares en los que se llevarán a cabo las presentaciones y momentos importantes serán en el Ayuntamiento de Seúl y la Torre Namsan que se iluminó de morado, el color característico de BTS.

Centenas de aficionados de Francia, México, Europa y otros países acudieron a disfrutar de las vistas por los 10 años del grupo.

Las organizaciones y empresas del país, también se unieron a la celebración de los 10 años, ya que la ciudad de Seúl, está trabajando con la agencia de gestión de BTS HYBE para establecer un recorrido por lugares emblemáticos asociados con la banda.

Otra de las alianzas fue con el servicio postal de Corea del Sur, que lanzó sellos conmemorativos especiales del aniversario del debut de BTS.

Las celebraciones alcanzarán el tope el sábado, cuando RM, el líder de BTS, se reúna con los aficionados, seguido de fuegos artificiales cerca del río Han, que divide Seúl.

“Gracias por enseñarnos un poco, o quizás demasiado, sobre la felicidad y el amor”, dijo JungKook a sus aficionados en un mensaje de Twitter el domingo para las ARMY.

<10 Years on Twitter – Special Question>

항상 함께해준 고마운 아미들에게 트윗을 쓴다면?

What would you say in a tweet to dear ARMY, who have been with you all this time?

Tweeted by #RM pic.twitter.com/5bF74YD0gN

— BTS_official (@bts_bighit) June 11, 2023