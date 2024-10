Concierto fusiona música de Queen y Marimba

En octubre de 2014 nació Killer Queen, una banda guatemalteca que por una década ha dado vida a los grandes temas de la banda británica donde Freddie Mercury era la voz principal.

El vocalista de Killer Queen, Joam Zamora, da vida al mítico personaje con vestuario y un desenvolvimiento escénico que revive las canciones más emblemáticas como We will rock you, que también dio el nombre al concierto que presentaron el pasado sábado 12 de octubre en Café Escenario, en la zona 9.

Cerca de 200 personas se acercaron a esta presentación, que ofrecía una dupla original al incluir la Marimba Nacional de Concierto bajo la dirección de los maestros Lester Godínez y Luis Francisco Linares como parte de los instrumentos que dieron vida a la velada.

Godínez, fuera del país, envío un mensaje por vídeo para los asistentes. "Queen dejó un gran legado musical y esta noche destacados maestros marimbistas serán parte de esta fabulos noche del rock y de este gran grupo", expresó.

Este concierto es parte de presentaciones que se han contemplado por el aniversario y la idea original nació cuando el marimbista Godínez se acercó a Zamora para comentarle que tenía algunos arreglos de canciones de la banda británica. Durante un año se trabajaron los arreglos donde también trabajó el maestro David de León.

Los marimbistas que participaron fueron Herbert Boche, José Boche, Sergio Boche y Max Boche; por Killer Queen, Luis Moir (teclado), Willy Girón (batería), Vinicio Cabrera (bajo) y Bryan Paez (guitarra).

El concierto duró cerca de dos horas y la segunda parte fue la dedicada a la fusión con marimba. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)



Historia de Killer Queen

El sueño de Zamora era crear este grupo siendo un gran admirador de Freddie Mercury y de la música de esa época.

El vocalista durante años ha estudiado al personaje histórico y junto a su banda han presentado diversos conciertos.

Cada vez que se tiene presentación hay una preparación especial y se presentan canciones como Keep Yourself Alive y en especial, la que da nombre al grupo: Killer Queen, por mencionar algunas. Una de las canciones que se presentó en Café Escenario fue la fusión con marimba de Somebody to Love como muestra el siguiente vídeo.

"El ir innovando es lo más importante, no podría presentar siempre lo mismo. Quiero que cada vez que se haga cada show se encuentre algo distinto", dice el vocalista.

Se han presentado en diferentes teatros y restaurantes como el Teatro Delirio, así como en el escenario de la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El 19 de octubre próximo Killer Queen también se presentará en Quetzaltenango en la Bodeguita del Duende. Uno de los sueños es salir fuera del país.