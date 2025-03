Fidel Funes: dónde nació el ícono de la marimba orquesta

Nacido en una familia con tradición marimbista, Fidel Funes creció en un entorno musical conformado por su padre y abuelo, un legado que él continuó hasta convertirse en uno de los máximos referentes de la marimba orquesta a nivel internacional.

Fue en su natal El Tumbador, San Marcos, donde recibió sus primeras lecciones de marimba de la mano de sus familiares. Siendo aún un niño, Fidel Maximiliano Funes Nolasco se mudó a la casa de su hermana en la Ciudad de Guatemala, donde buscó perfeccionar su técnica mientras continuaba su educación escolar en la jornada nocturna.

A los 16 años, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió durante cuatro años y se destacó en solfeo e historia de la música. Su primer maestro fue Daniel Chacón, director de la banda Happy Boys, con la que debutó a los 14 años.

En sus clases tuvo como referentes a músicos como Elías Blas, Fernando Matos y Alfonso Colindres, quienes le enseñaron trompeta, piano y tumbadores, según detalla el canal de YouTube Fidel Funes Retro.

Siendo joven, comenzó a integrarse a grandes agrupaciones como Maderas que Cantan, India Maya, Happy Boys y Continental, donde también debutó como cantante.

Luego de su experiencia en distintas agrupaciones, Fidel Funes fue llamado en 1979 por Léster Godínez para formar parte de la Marimba de Conciertos de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, con la cual grabó dos discos de larga duración.

De Indiana a Fidel Funes y su Marimba Orquesta

Luego de ser parte de Checha y su India Maya, Fidel Funes buscó formar su propia agrupación. Junto a otros músicos de San José Pinula, creó la orquesta Indiana, con la que tuvo un comienzo accidentado.

Según relató en su momento a Prensa Libre y Guatevisión, bajo este nombre grabaron un disco que los llevó a sonar en la radio con temas como Casa del aire y Las limonadas verdes. Sin embargo, el éxito se vio interrumpido por una demanda, pues otra agrupación ya tenía registrado el nombre.

“Pronto, un señor llegó a mi casa y me dijo que el nombre del grupo lo tenía patentado. En respuesta, le ofrecí comprárselo, pero no quiso. La cosa es que ambos entramos en rebeldía y, cierto día de 1980, la Policía llegó por mí y me metieron a Pavón por uso indebido del nombre comercial —ahí pasé alrededor de un mes—”, contó en 2015 a Prensa Libre.

En prisión, un promotor y un representante de su casa disquera le propusieron cambiar el nombre de la agrupación a Fidel Funes y su Marimba Orquesta, a lo cual accedió. Así nació el gran legado que su agrupación mantiene hasta la actualidad.

Su primer concierto lo inspiró a seguir

En su búsqueda por ser músico, se vio cuestionado por sus padres, quienes temían por su futuro. Pese a ello, Fidel Funes señaló que su primera presentación fue lo que lo motivó a continuar.

“Fue un sábado en San José El Golfo y me pagaron Q12, mientras que en la panadería ganaba Q15 al mes. Fue ahí donde me di cuenta de que podía vivir de la música”, recordó en ese momento Fidel Funes.

Tras años de trayectoria y viajes internacionales, Fidel Funes se estableció en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, donde enfrentó su enfermedad renal y vivió hasta su último día.