Coronavirus: fan de Freddie Mercury alegra a sus vecinos en cuarentena con interpretación de I Want to Break Free

Mientras los casos de contagios de coronavirus han llegado al pico esperado por autoridades en Europa, la mayoría de los habitantes continúa bajo cuarentena, con pocas oportunidades de salir de sus viviendas.

Durante el tiempo que lleva la emergencia, la creatividad de las personas ha salido a relucir y muchos de esos momentos han quedado plasmado en redes sociales.

Tal es el caso de un hombre en Francia, cuya presentación a sus vecinos se ha hecho viral pues recuerda uno de los mayores éxitos de la banda británica Queen.

Se trata de un hombre que con gestos y movimientos imita al referente musical Freddie Mercury, quien en el video I Want to Break Free aparece vestido de mujer haciendo tareas de limpieza, junto al resto de la agrupación.

Quarantined in France — this guy doing his best Freddie Mercury on the balcony while playing “I Want to Break Free” is the Twitter content I’m here for…🌎❤️😂🤣pic.twitter.com/YYtiz005gX

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 27, 2020