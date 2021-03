Critics Choice Awards: conozca a los ganadores, vea el llanto del actor más joven (8 años) y más

Esta es uno de los premios más importantes para el cine previo a los Óscar. (Foto Prensa Libre: cortesía TNT)

Los Critics Choice Awards se otorgan anualmente para honrar a los mejores logros cinematográficos y televisivos. Históricamente, son el predictor más preciso de las nominaciones a los premios de la Academia. Esta representada por más de 400 críticos de televisión, radio y en línea y reporteros de entretenimiento.

La premiación está organizada por la Asociación de críticos de Estados Unidos y Canadá y este año como los otros premios llevan el reto de hacerlo en medio de la pandemia. Taye Diggs fue el presentador de la noche.

La mejor película fue anunciado por Gal Gadot y la ganadora fue Nomadland. Recibieron el premio también como mejor directora Chloé Zha de Nomadland.

La historia trata de una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. La crisis económica afecta también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada moderna.

El premio para el actor de reparto fue para Daniel Kaluuya, de Judas e o Messias Negro mientras la mejor actriz fue reconocido para la búlgara, María Balalova, por su participación en la película Borat Subsequent Moviefilm de la primera de su país en recibir este reconocimiento.

The Crown recibió el premio a mejor serie de drama y con ello se llevo también los reconocimientos a mejor actriz de reparto en una serie de drama con la interpretación de Gillian Anderson quien ha dado vida a la controversial Margaret Thatcher; Mejor actriz protagonista de drama con Emma Corrin como Lady Di y Mejor actor protagonista de drama para Josh O’Connor. Ambos se llevaron la semana pasada también los Globos de Oro.

El mejor actor fue para Chadwick Boseman, por Ma Rainey’s Black Bottom. Una entrega póstuma por su trabajo. Su esposa Taylor Simone Ledward dio las palabras de agradecimiento.

Como mejor actriz el reconocimiento fue para Carey Mulligan, por su actuación en Promising Young Woman.

El mejor actor de reparto en .una serie de drama fue para con Michael K. Williams en Love Craft Country. Donad Shutherland fue ovacionado por Undoing quien recibió la categoría de mejor actor secundario en una miniserie, mientras la actriz en esta categoría se entregó a Uzo Aduba por Mrs. America.

Una de las más esperadas en las categorías de estos premios fue el mejor actor joven, en la misma se llevó la simpatía de los críticos Alan Kim, de Minari. Su presentación fue muy emotiva y lloró. Empieza a marcar historia en el mundo del cine a sus ocho años.

¡El momento más emotivo hasta ahora de los #CriticsTNT con Alan Kim! No te pierdas nada, mira ahora la premiación por nuestra pantalla 📺 pic.twitter.com/L26Y1676e0 — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 8, 2021

Esta cinta también estaba nominada a Mejor película de habla no inglesa en la que competía la cinta guatemalteca La Llorona, Minari se llevó el galardón. Esta es una película dirigida por Lee Isaac Chung quien se basó en su historia personal para desarrollar el guion de la cinta.

Se llevó el premio a Mejor miniserie y la categoría de mejor actriz para una película para una miniserie o Tv Movie Anya Taylor para Gambito de Dama. Ella es actriz y modelo estadounidense de origen argentino-británico. En el lado masculino de esta categoría fue para John Boyega de Small Axe.

Morgan Freeman fue el encargado de entregar la categoría a mejor comedia. Desde su hogar hizo el anuncio que la mejor cinta de comedia para este año es para Palm Springs. La trama trata de Nyles y Sarah, invitados a la boda de sus amigos Tale y Abe, entran en una cueva y quedan atrapados en el tiempo.

En mejor especial de comedia fue una sorpresa con un empajte para Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill y Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia.

El juicio a los 7 de Chicago se llevó el premio a la categoría a mejor elenco. Mientras el mejor actor en serie de reparto en serie de comedia lo recibió Daniel Levy por Schitt’s Creek, serie que también recibió el reconocimiento a mejor actriz en serie de comedia Catherine O’hara.

En la versión de actriz de reparto en serie de comedia fue para la inglesa Hannah Gaddingham, de Ted Lasso y la misma serie se llevó el título a mejor actor en serie de comedia, Jason Sudeikis y fue la seleccionada como la mejor serie de comedia.

Late Night with Seth Meyers venció en la categoria de mejor talk show.

La noche de esta fiesta entregó el premio Seeher a Zendaya. El Premio SeeHer reconoce a una mujer que encarna los valores establecidos por el movimiento SeeHer, que aboga por la representación precisa de mujeres y niñas en la publicidad y los medios de comunicación. Este premio lo ha recibido además Viola Davis, Claire Foy y Gal Gadot.