“Cuál es el punto de tener un novio si se va a ir con otra”: el video viral de Angela Aguilar cuando era pequeña y hablaba sobre relaciones amorosas

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de no tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen. Me duele haber confiado en una persona en la que yo no debí confiar”, dijo la artista en sus redes sociales, dando también indicios de que había terminado su relación con Lau.

La polémica llego a tal punto que su padre, Pepe Aguilar, afirmó sentirse muy afectado por su hija. “Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos, jamás en la vida quieren que lloren, que sufran, que pasen por situaciones desagradables”, dijo el cantante.

Bajo esa situación, los seguidores de la cantante volvieron a popularizar un video de Tik Tok en donde se ve a Angela Aguilar cuando era una niña, criticando a las parejas que le llegaran a hacer daño, amenazándolos con darle “en las pompas”.

En el video que dura unos pocos segundos se observa a Aguilar sentada en una silla, diciendo: “¿Cuál es el punto de tener un novio si se va a ir con otra, mejor tu nada más les pegas en las pompas”.

“La chancla que tú tiras, no la vuelves a levantar y si ese novio te vuelve a decir: ‘no, es que perdón, yo estaba con otra…’, tú le dices no, no te creo”, fueron las palabras que usó Aguilar a su corta edad.

La publicación que lleva más de 110 mil visualizaciones y más de 18 mil reacciones ha cautivado a los seguidores, comentando lo tierna que era la cantante cuando era pequeña y afirmando, en tono de broma que “utilizó las palabras correctas”.

“Ella aparte de tener mucho talento tiene mucha carisma, porte y seguridad“, “cómo no escuche ese consejo antes”, “¡Bien dicho!” y “hermosísima desde chiquita”, fueron algunos de los comentarios destacados en al publicación.