Cuál es el vínculo de Lady Gaga y su madre con la salud mental en el mundo

Germanotta, que dirige junto a su hija la Fundación Born This Way desde 2012 y asistió a la sesión inaugural de la asamblea, apoyará a la OMS en campañas internacionales para la prevención y atención de enfermedades mentales.

“Será un honor trabajar con el doctor Tedros y su extraordinario equipo para asegurarnos de que la salud mental para todos sea una prioridad global. Afrontamos muchos desafíos, pero hay muchos motivos para la esperanza”, subrayó la madre de la estrella del pop en su cuenta de la red social Twitter poco después del nombramiento.

Germanotta se ha convertido en una reconocida activista al frente de la fundación -bautizada como una de las más famosas canciones de su hija- y ello le permitió presentar en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2018 la iniciativa “Unidos por la Salud Mental Global”.

Lea también: Lady Gaga aclara los rumores sobre una supuesta relación con Bradley Cooper

El máximo responsable de la OMS también anunció el nombramiento del portero de la selección brasileña y del Liverpool, Alisson Becker, junto a su esposa la doctora Natália Loewe Becker como embajadores para la promoción de la salud.

Por último, la expresidenta de Liberia Ellen Johnson, galardonada en 2011 con el Premio Nobel de la Paz, será la nueva embajadora de la OMS para el personal sanitario.

“We work to make kindness cool, validate the emotions of young people around the world and eliminate the stigma around mental health.” I’m so proud to share my daughters vision for @BTWFoundation at today’s #MIGlobal conference! pic.twitter.com/Rte80pnjPh

— Cynthia Germanotta (@momgerm) April 29, 2019