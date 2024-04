“Guatemala cuenta con un patrimonio cultural único y muy amplio no solo por la cantidad de bienes que lo conforman, sino también por la extensa temporalidad que abarca: casi cuatro mil años de historia”, explica el arqueólogo José Crasborn Chavarría, en un documento llamado Visión, desde los parques arqueológicos de Guatemala, del vínculo entre turismo y cultura, donde menciona la importancia de estos sitios prehispánicos para Latinoamérica.

Según los registros del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, el país cuenta con al menos tres mil sitios arqueológicos de la época Prehispánica (2500 a.C.-1524), a los cuales debemos sumarle monumentos, casas e iglesias de otras épocas que incrementan considerablemente este inventario.

En la última semana ha trascendido que ciertos lugares de Petén han sido invadidos y también sufren de incendios forestales. Algunos, se asegura que son causados por los humanos y estas situaciones podrían afectar el patrimonio del país, dicen los expertos. Entre ellos se ha mencionado Naachtún y Lechugal.

En el contexto cultural, estos sitios son importantes por el desarrollo histórico y cultural que representan y que se ha convertido en una cuna de información constante para los investigadores. A continuación describimos los sitios mencionados y otros que también están en riesgo.

No están paralizados

"Las zonas arqueológicas de Naachtún y Lechugal no se encuentran paralizadas", asegura en un comunicado el Ministerio de Cultura y Deportes.

También afirma que por ahora no cuentan con información sobre investigadores o arqueólogos de las áreas mencionadas que hayan tenido que abandonar el país por inseguridad.

Los proyectos de investigación arqueológica: Petén, norte de Naachtún, y el Lechugal Norte-El Tigre "se encuentran en fase de aprobación para la realización de trabajo de campo, que es un proceso habitual contemplado dentro de la normativa que nos rige con relación a toda solicitud nacional o internacional de estudio arqueológico, por lo que no hay presencia de investigadores en ambos sitios arqueológicos ni trabajo alguno que haya podido ser paralizado, afirma.

Naachtún

El informe de la novena temporada del Proyecto Petén-Norte Naachtún 2015-2018 explica que esta iniciativa nació gracias al interés que compartieron las autoridades francesas y guatemaltecas (específicamente la Embajada de Francia y la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala) para que se reanudara la tradición de cooperación científica entre ambos países en materia de investigación arqueológica.



Al lugar se unen investigadores arqueólogos y geógrafos, estudiantes y practicantes de arqueología exploran el lugar. El sitio de Naachtún, se encuentra en el extremo Norte de Petén, a pocos kilómetros de la frontera con México y es uno de los pocos sitios de la región con una fuerte ocupación y continuidad durante el período Clásico.

Naachtún es un sitio especialmente interesante debido a la alta presencia de estelas con inscripciones, además de encontrarse a medio camino entre los dos grandes centros rivales de la época clásica que fueron Tikal y Calakmul.

Frente del monumento se observa al gobernante de perfil en una estela en Naachún, Petén. (Foto Prensa Libre: cortesía A. Garay)

Otro aspecto, es su aparente estabilidad en términos poblacionales y políticos en medio de los conflictos que se dieron durante dicha época. El sitio se encuentra asentado en torno a un cival y este pudo haber funcionado como una laguna estacional, la cual, pudo haber motivado a los primeros pobladores a establecerse para aprovechar los recursos que ofrecía.



Naachtún está establecido sobre dos elevaciones naturales en una alineación oeste-este. El sitio cubre alrededor de 200 hectáreas y está dividido en tres grupos principales rodeado de zonas residenciales periféricas, principalmente en su porción sur.

El Lechugal

Hacia el sur, se encuentra el sitio El Lechugal, situado a 9.5 kilómetros al suroeste de Nakbe y a 6 kilómetros al este de Wakna. Este sitio parece ser el más grande de los centros menores tiene una plaza elevada grande en eje norte/sur con edificios altos. La plaza principal es limitada por las estructuras altas en los lados este, norte y sur. Una pirámide alta y juego de pelota están situados al este de la plaza principal, al oeste de la plaza principal se localizan dos estelas.

Una investigación llamada Comunidades mayas del periodo Clásico en la Cuenca Mirador, Petén, Guatemala, elaborada por Carlos Morales-Aguilar, Richard D. Hansen, Edgar Suyuc Ley, Enrique Hernández, Douglas Mauricio y Josué García en 2016, describe que El Lechugal, muestra una fuerte ocupación del Clásico Tardío representado por una cantidad considerable de grupos habitacionales.

El asentamiento está distribuido en un eje este-oeste siguiendo el relieve natural del terreno, ocupa un área de cuatro kilómetros cuadrados y consta de cinco sitios periféricos que llega a cubrir un total de 10 kilómetros cuadrados. Presenta más de 900 estructuras y está compuesto por más de cincuenta grupos de patios.

El epicentro del sitio está integrado por un basamento que soporta varias estructuras de carácter administrativo y elitista. Alrededor de este, varias unidades residenciales están asentadas en lugares estratégicos, cercanos a varios afloramientos de roca y con suelos con buen drenaje, probablemente asociados con familias de rango menor dedicados a la extracción de materiales en canteras.

Otro grupo de estructuras que representan a familias de bajo rango se localizan en las secciones sur y suroeste, específicamente en las orillas de los bajos, probablemente relacionados con actividades agrícolas.

Varias estructuras con bóvedas, sepulturas saqueadas con un alto grado de elaboración, y la cerámica hallada indican que el sitio gozó de cierta prosperidad entre el 650 y 740 d. C. Entre los tipos cerámicos más representativos tenemos Tinaja Rojo, Infierno Negro, Carmelita Inciso, entre los monocromos y Códice, Zacatal y Palmar entre los policromos.

El Lechugal fue uno de los sitios más importantes de la Cuenca Mirador, su papel como posible productor de la cerámica estilo códice fue una de las actividades más importantes en términos económicos y que le dio cierto prestigio en la región.

San Bartolo Xultún

Este proyecto Regional San Bartolo-Xultun (PRASBX) es una colaboración multiinstitucional dedicada a iniciativas de arqueología, conservación de arte y ciencias ambientales en Guatemala.

La página oficial describe que estudia dos sitios cercanos en la región nororiental de Petén que tuvieron una larga historia que abarca el ascenso y la caída de los reinos mayas del Clásico (ca. 400 a. C. – 900 d. C.). San Bartolo tiene la evidencia más antigua de escritura maya descubierta hasta ahora que data del siglo IV a. C. y Xultún fue una ciudad importante liderada por una poderosa dinastía durante los siglos V al IX d. C. Hoy en día, el gran centro urbano y su red de sitios más pequeños han sido reclamados por el bosque tropical, una zona ecológica protegida designada Reserva de la Biosfera Maya.

Los murales que se encuentran en el sitio arqueológico San Bartolo detallan la fundación de la civilización maya y fueron pintados 100 años a.C. (Foto Prensa Libre: Proyecto San Bartolo-Xultún).

Holmul

Holmul es reconocido como un sitio Maya Preclásico en la Reserva de Biosfera Maya. Parte de los descubrimientos han revelado miles de estructuras que formaron ciudades mucho más grandes de lo que se pensaba. Estos descubrimientos se realizaron en las densas selvas del norte de Guatemala, utilizando tecnología de punta y revelaron algunos de los secretos del período Pre Clásico Maya.

Friso encontrado en Holmul. (Foto Prensa Libre: parque-tikal.com)

El sitio del Parque Tikal menciona un friso de Holmul de ocho metros de largo por dos de alto, el cual muestra a tres personajes ricamente ataviados con plumas de Quetzal y jade sentados sobre las cabezas de monstruos Huitz.

Parque Nacional Laguna El Tigre

Ubicado en San Andrés, Petén. Constituye una de las zonas más grandes de la reserva de la Biosfera Maya, con 13 ecosistemas que están representados en la Laguna del Tigre, por su extensión, riqueza y características de humedales. En la página del Ministerio de Cultura se explica que este sitio se encuentra la mayor área de guacamayas rojas y refugio de especies como: jaguar, jabirú, tortuga blanca, cocodrilo moreletti, tapir.

El parque la Laguna del Tigre incluye dentro de sus límites a la mayor concentración de humedales de agua dulce de Mesoamérica divididas en dos cuencas principales. Es una zona propensa a inundaciones invernales, contiene una topografía plana rodeada de ríos y arroyos pero también lagos y lagunas. Forma parte de Yucatán, su suelo es de origen kárstico de bajo espesor y estructura frágil.

Una imagen en dron de Laguna El Tigre. (Foto Prensa Libre: www.sicultura.gob.gt)

Dos Pilas y Aguacateca



El sitio arqueológico Dos Pilas está incluido en el Complejo II de las Áreas Protegidas del Sur del Petén que comprende los Monumentos Culturales Aguateca, Dos Pilas y El Ceibal, así como los Refugios de Vida Silvestre Petexbatún y El Pucté.

Estos fueron establecidos en 1995 para proteger, conservar las especies, poblaciones y hábitats que conforman la biodiversidad de la zona, asegurando la producción de agua en la calidad y cantidad optimas, y promoviendo las oportunidades de desarrollo sostenible, sin deteriorar los recursos naturales y culturales de la reserva.

Dentro del monumento cultural Dos Pilas, que es área protegida, se encuentran tres sitios arqueológicos mayores los cuales son Dos Pilas, Arroyo de Piedra y Tamarindito.

Estos sitios tienen una característica particular y es que presentan una ocupación muy fuerte de la época Clásica, específicamente en el Clásico Tardío y Clásico Terminal (700-890 d.C.).

El tamaño y monumentalidad de estos sitios no es comparable con los que se localizan en el norte del Departamento, tal es el caso de Tikal y El Mirador, aunque si sobresalen algunas construcciones de 20 metros de altura, como la pirámide de El Duende en Dos Pilas.

Los sitios muestran templos y palacios, patrones de plaza y distribución de construcciones típicamente Mayas; algunos de ellos como Dos Pilas, presentan una ocupación corta pero muy intensa con gran actividad constructiva y un repentino abandono; existen evidencias arqueológicas que apoyan tal aseveración.

Esto conlleva, aunque no necesariamente determina, a que usualmente los sitios de la región no sean muy extensos, ya que los mapeos han producido no más de 650 estructuras por sitio, lo que se comprueba con la superficie, la que en la mayoría de los casos no sobrepasa los 1.5 kilómetros cuadrados en su parte central y sus alrededores.

Este es un aspecto importante, ya que se correlaciona con el tiempo que dura la ocupación total en los sitios. Existe distinción clara de rango de sitios en cuanto a su organización y complejidad, ya que se dan diferencias de tamaño entre ellos. Un sitio de rango mayor sería El Ceibal o Dos Pilas.

POSTURA

El Ministerio de Cultura y Deportes emitió ayer un comunicado en el cual señala que el artículo sobre el peligro en sitios arqueológicos se publicó “sin haber buscado corroboración con ninguna de nuestras autoridades”.

Apegados a los principios periodísticos que caracterizan a esta casa editora, un reportero de Prensa Libre y Guatevisión se presentó el jueves último al Instituto de Antropología e Historia, a cargo del Ministerio de Cultura, para solicitar una opinión al respecto; sin embargo, la secretaria le indicó que no contaban con comunicador, por lo que proporcionó el número de su superior, quien nunca respondió las llamadas.

También se solicitó a un asesor de dicha cartera una postura sobre el tema y la respuesta no llegó sino hasta ayer, dos horas antes de que emitieran el comunicado. Por lo tanto, no se incluyó ninguna postura del Ministerio en el artículo porque nadie respondió.

.