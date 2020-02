Cuál fue el poderoso efecto del videoclip René, de Residente, en cuestión de horas

View this post on Instagram

Cuanta verdad en una canción…. llevaba mucho tiempo que un tema no me tocaba tanto! Escuchando esta canción se me salían las lagrimas! Todas las personas ven el éxito pero no ninguna ve todo lo que uno pasa para lograr todo lo que algún día fueron sueños y cuando llegas a tus “sueños” te das cuenta que nada es como lo pensaste… @residente mis respetos siempre gracias por atreverte a hacer lo que mucho no nos atrevemos y me incluyo por qué tengo una canción similar y nunca me eh atrevido ni siquiera a enseñarla! Gracias por este tema tan real 🙏🏼