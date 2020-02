Residente lanza emotivo videoclip “René” en el que muestra sus sentimientos y hasta sus lágrimas

René Pérez Joglar, conocido en la escena musical como Residente, publicó el jueves 27 de febrero un videoclip titulado René, en el que proyecta su estilo y expone su lado más personal.

A través de sus redes sociales, el artista puertorriqueño confesó que René es la canción más importante en su vida personal y que componerla lo ayudó a superar una etapa difícil que atravesó.

“Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo”, expresó.

René llega después de Bellacoso, éxito que el artista puertorriqueño presentó en julio de 2019 junto a Bad Bunny.

René es una pieza que muestra a Residente con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx

— Residente (@Residente) February 27, 2020