Cuál fue la millonaria suma que recaudó Friends: The Reunions y cuánto recibió cada actor

En los créditos iniciales de Friends, los seis protagonistas retozan en una fuente mientras el tema principal del programa lamenta la vida de un neoyorquino de veintitantos años cuyo “trabajo es una broma, está arruinado y su vida amorosa es parecida a un DOA (Dead On Arrival)”.

Veintisiete años después del debut de la comedia, sus estrellas y creadores están lejos de estar arruinados.

La tan esperada Friends: The Reunion, que se emitió el jueves a través de HBO Max, le pagó a Mónica, Phoebe, Rachel, Chandler, Joey y Ross hasta 5 millones de dólares (mdd), de acuerdo con una fuente de Forbes.

Sin duda, no está mal para el trabajo de una noche, pero es una miseria en comparación con lo que han ganado durante las casi tres décadas de la duración de la comedia Friends.

La popular comedia televisiva generó casi US$1 mil 400 millones en ganancias desde su debut televisivo en 1994, de acuerdo con estimaciones de Forbes.

De eso, se estima que las seis estrellas de Friends recibieron casi US$816 millones en ganancias antes de impuestos, o aproximadamente US$136 millones cada una.

El equipo creativo de Friends, David Crane y Marta Kaufman, y su coproductor ejecutivo, Kevin Bright, compartieron ganancias previas al efectivo de al menos US$550 millones; algunos expertos aseguran que esta cifra es conservadora.

Cuando se emitió en NBC de 1994 a 2004, Friends un programa imprescindible de jueves por la noche de la cadena, junto a shows como Seinfeld, Mad About You, Will and Grace y ER. Así como Mad About You y Seinfeld, Friends atrajo un promedio de 25 millones de espectadores nocturnos.

Sin embargo, las ganancias no llegaron a raudales de inmediato: Warner Bros. Television autorizó la comedia de 30 minutos a NBC pero durante los primeros cuatro años la compañía de producción en realidad perdió dinero con el programa, apostando a que valdría la pena más adelante cuando la sindicación se activara.

Cuando Friends entró en su quinta temporada, NBC estaba tan decidida a mantener la comedia en su programación del jueves por la noche que acordó cubrir los costos de producción.

Durante su transmisión de 10 años, los gastos generales incluyeron un estimado de 70 mdd en tarifas de productor para Bright-Kauffman-Crane y casi US$100 millones para las estrellas, cuyos salarios aumentaron de una modesta tarifa de US$22 mil 500 por episodio para la primera temporada a US$1 millón por cada uno, durante los últimos dos años, lo cual convirtió a Aniston, Cox y Kudrow en las actrices mejor pagadas en ese momento.

La verdadera recompensa comenzó una vez que el programa entró en sindicación.

Con casi 100 episodios acumulados durante esos primeros cuatro años, Warner Bros tuvo suficientes programas para comenzar a vender a estaciones locales, redes de cable y canales fuera de Estados Unidos.

Así como en última instancia a los servicios de streaming, en una serie de acuerdos que Forbes estima que ascendieron a algunos US$4 mil 800 millones para la productora. Esto sin incluir los ingresos por ventas de DVD.

Los creadores y el elenco aún comparten el botín de la repetición. Luego de deducir los costos de distribución, marketing y gastos de administración relacionados, Forbes estima ingresos de distribución de UYS$260 millones para el elenco y al menos US$475 millones para Bright-Kauffman-Crane, según datos proporcionados por S&P Global, así como conversaciones con abogados, agentes y ejecutivos cercanos a los números.

Warner Bros. Television, los publicistas de las estrellas y creadores del programa se negaron a responder las solicitudes de entrevistas de Forbes.

Después de sus lucrativos días de pago, las seis estrellas del programa continúan trabajando en televisión y cine. Sin duda, Aniston ha tenido el mayor éxito financiero al seguir apareciendo en la lista de Forbes de las actrices mejor pagadas a lo largo de los años.

En 2017, Forbes estimó su patrimonio neto en US$200 millones, una cifra que tuvo en cuenta los ingresos de Friends y otros trabajos de actuación, modelaje y patrocinios.

Recientemente, Aniston consiguió un día de pago de US$1 millón por episodio (y una nominación al Emmy) por su papel de presentadora de noticias Alex Levy en The Morning Show, el drama de Apple TV+ de 2019.

