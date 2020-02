Robert Downey Jr. podría convertirse en este superhéroe de DC Comics

Robert Downey Jr, durante el estreno de "Dolittle" a principios de año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde que Ryan Reynolds encarnó a Linterna Verde pero no dejó una buena sensación en el público, DC Comics ha barajado candidatos para ser el defensor de la libertad.

En algún momento Tom Cruise llegó a ser candidato, según el sitio We Got This Covered, pero, aunque no está descartado, otros actores son una posibilidad.

El mismo medio informa este 21 de febrero que John Krasinski, Zac Efron, Chris Hemsworth y Tyrese Gibson han sonado para protagonizar el filme, pero el panorama se amplía ahora con la posibilidad de que Robert Downey Jr. lo sea, algo que vendría a sacudir el mundo del cine pues el actor había sido el estelar del rival Marvel.

We Got This Covered informó que el carismático Downey Jr. ha estado en pláticas con Warner para convertirse en Hal Jordan.

Claramente algo que podría distanciar a Downey Jr de Warner es el dinero, tomando en cuenta que en Avengers: Endgame se embolsó US$75 millones, según la revista Forbes.