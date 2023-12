“De verlo en la TV a conocerlo, es como una maravilla y tocar el cielo”: Fan de Ricardo Arjona cumple sueño en Argentina gracias al ingenio de su hija y complicidad del artista

Arjona aún cantará en Argentina y dará conciertos. El primero será este domingo 3 en Corrientes y el miércoles 6 en Neuquen. Además, el artista nacional ofrecerá dos shows en Santiago de Chile, el sábado 9 y domingo 10 de diciembre, respectivamente.

El pasado jueves 30 de noviembre, la historia de una fan se viralizó en las redes sociales y el músico guatemalteco realizó una promesa.

La protagonista es Jimena, una argentina de 38 años que admira a Ricardo Arjona desde hace tres décadas y que por diferentes motivos no pudo adquirir boletos para ver a su ídolo musical.

Sin embargo, su hija Martina (Marti), pidió ayuda en redes sociales y la respuesta de los cibernautas fue exitosa al punto de lograr una entrada para el concierto del jueves 30 en el estadio de Vélez Sarsfield.

La historia dio otro giro después de que Ricardo Arjona la compartió en sus perfiles en redes sociales y prometió cambiar la ubicación para que Jimena pudiera disfrutar el concierto más cerca del escenario. Además, indicó que quería conocerla.

“La unión de la gente es maravillosa. La historia de una hija que por medio de las redes sociales pidió ayuda para que su madre pudiera asistir al concierto al que nunca había podido ir. La gente donó lo suficiente para comprarle un boleto y que ella pudiera asistir al concierto. Nosotros nos enteramos ayer de esta historia y hoy tenemos dos noticias. La primera es que ese boleto que le regalaron no lo haremos válido. La segunda es que se lo cambiaremos por el mejor lugar que haya en el estadio. Y una más, me encantaría conocerla antes del concierto. Espero que nadie se lo diga para que sea una sorpresa. Un abrazo para ella, que espero dárselo personalmente y otro para los que hicieron posible esta historia fantástica”, compartió Arjona en redes sociales.

“Ya estaba contenta porque mi mamá al fin asistiría a un concierto de su ídolo musical, pero me puse más feliz y me sorprendí al darme cuenta de que el propio Ricardo Arjona me contactó en redes, me escribió, me pidió mi número porque se enteró de la historia”, contó Marti.

“Me emocioné y le di mis datos, luego su equipo de trabajó se comunicó conmigo y organizó el recorrido”, agregó Marti.

Arjona cumplió la promesa

A través de sus perfiles en redes sociales, el cantautor guatemalteco compartió videos cortos en los que se observa la felicidad de Jimena, antes y durante el concierto del jueves 30 de noviembre.

Rápidamente esas imágenes se difundieron en chats y otras plataformas digitales en las que admiradores del músico guatemalteco elogiaron la acción.

Este domingo 3 de diciembre, Jimena, la protagonista de la historia, compartió más detalles a Prensa Libre a través de una videoconferencia.

“Sinceramente nunca esperaba poder verlo. Siempre decía: lo veo en la televisión y nada más, pero todo se dio luego de que compartiera un estado en WhatsApp. Recuerdo que expresé que era una pena que mis 38 años no he podido verlo y eso que lo escucho y sigo desde que tenía ocho gracias a mi mamá”, dijo Jimena.

La protagonista de esta historia recalcó que lo que vivió el jueves 30 de noviembre fue gracias a las ocurrencias de Marti, su hija.

“Marti se las ingenió, solicitó ayuda en las redes sociales y organizó una colecta. Cuando llegué a casa me recibió con mi familia, me entregó una carta y me contó la noticia. Me quedé helada porque fue un gesto verdaderamente hermoso”, agregó Jimena.

“Cuando llegó el día del concierto no lo creía porque no pude dormir bien y cuando me dirigía al estadio me temblaban las piernas, esa entrada para mí valía”, añadió.

“Ya en el lugar me pasaron del campo al área Vip y luego llegó personal de Ricardo para indicarme que mi boleto no era válido debido a que, él les dio la instrucción que tenía que estar en un sector mejor y que me quería conocer. Me emocioné mucho, no lograba creer que eso me sucediera hasta que una chica del staff me dio instrucciones de acercarme a una puerta para ingresar a la prueba de sonido y 20 minutos antes de que comenzara el concierto me llevaron al camerino de Ricardo y viví un momento mágico y que no olvidaré nunca porque de verlo en la televisión a conocerlo es como una maravilla y tocar el cielo”, contó Jimena.

Jimena conoció a Ricardo Arjona. (Video Prensa Libre: Tomado de instagram.com/ricardoarjona)

Las imágenes del encuentro entre Jimena y Ricardo Arjona se publicaron en los perfiles de redes sociales del cantautor guatemalteco y rápidamente se difundieron en varios portales de noticias y diferentes plataformas digitales.

Jimena durante el concierto que Ricardo Arjona ofreció en Buenos Aires, Argentina, el jueves 30 de noviembre. (Video Prensa Libre: Tomado de instagram.com/ricardoarjona)

“Ricardo Arjona es un ser lleno de luz, se nota que es una persona admirable y le agradezco tanto a la vida por esta posibilidad. Estos días he llorado y hoy caigo en cuenta de lo que viví. Veo los videos y solo puedo asegurar que él trasmite luz, amor y paz. Para mí es algo inexplicable”, agregó Jimena, la fan argentina que cumplió un sueño gracias al gesto de su hija Marti y del apoyo de los cibernautas.

“Jamás olvidaré lo que hizo mi hija y lo que hizo Ricardo”, concluyó.