Del conflicto al humor: Así fue como Eugenio Derbez reveló que Victoria Ruffo le prohibió ver a su hijo José Eduardo

Durante varios años, Eugenio Derbez ha manifestado que el amor que sintió alguna vez por Victoria Ruffo, quedó en el olvido.

El comediante y productor mexicano ha culpado a la actriz de haber censurado la cercanía con su primogénito. Mientras que Ruffo, ha criticado la forma en que utiliza su alcance mediático y ha cuestionado su inmadurez.

La batalla entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se ha prolongado por más de una década y no se quedó en su separación y la pelea legal por obtener la custodia de José Eduardo. En la actualidad, el comediante y la actriz no se dirigen la palabra y ambos han protagonizado entrevistas en las que revelaron su desprecio.

Recientemente Eugenio confesó que aún siente rencor contra Victoria Ruffo debido a que la acusa por haberlo alejó de José Eduardo y admiradores de ambos artistas recordaron en redes sociales, el momento que ambos protagonizaron y difundieron en televisión.

Los cibernautas viralizaron el sketch (escena generalmente humorística) que protagonizaron Eugenio y Victoria, el cual fue grabado luego de su polémica separación y se difundió en el programa mexicano XHDRBZ.

En ese segmento los artistas abordan el tema de la disputa legal por la patria potestad de José Eduardo Derbez.

Los diálogos del sketch

Eugenio: “Un joven con ideas nuevas y frescas, se me ocurrió para que sea el nuevo director del canal. ¿Qué te parece?

Victoria: No, no, pero si José Eduardo es un niño, está muy chico para dirigir un canal.

Eugenio: Pero es mi hijo, es como yo, es el candidato ideal ¿no crees?

Victoria: Hay pues, ¿tú qué opinas José Eduardo? (el niño murmulla)

Eugenio: No le entiendo nada, ¿Le puedo quitar la bolsa? (al intentar quitarle la máscara)

Victoria: Ya te dije que no puedes ver al niño. Te lo he dicho mil veces. Si quieres hablar con él, habla con él, no hay ningún problema, pero acuérdate que no puedes verlo. No hasta nos peleamos año y medio por eso Eugenio.

Eugenio: Es que no puedo hablar con él si tiene una bolsa de papel en la cara. ¿Cómo le hago?

Victoria: Imagínatelo. ¿No le dijiste a los medios que no te dejaba que lo vieras? Ahora te aguantas

Eugenio: No, así no me sirve

Victoria: A bueno, pues entonces ya nos vamos.

Eugenio: No, no, no. Espérate. ¿Qué, no me vas a dejar ver al niño?

Victoria: ¿Deveras quieres ver al niño?

Eugenio: Sí, aunque sea Derbez en cuando

Victoria: Bueno, está bien. Traigo una foto. Es de cuándo entró al Kinder. Así lo vas a poder ver cuando se te pegue la gana.

Eugenio: Victoria, Victoria, espérate.

Victoria: ¿Y ahora qué?

Eugenio: Al menos quítale la bolsa al niño para que la gente vea que sí es José Eduardo.

Victoria: Bueno, está bien. Pero tú voltéate. (luego de hacerlo). Bueno ahora sí ya nos vamos.

Eugenio: ¿Y ahora qué hago? Si mi hijo no puede. ¿A quién le voy a dejar mi lugar? Me rindo, le voy a dejar el canal al primer güey que me encuentre.