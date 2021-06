“Me odiarías con toda tu alma”: Eugenio Derbez confiesa que siente rencor contra Victoria Ruffo

Eugenio Derbez asegura que siente rencor contra Victoria Ruffo. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Nuevamente los recuerdos dañan a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. El actor y comediante mexicano aprovecha cualquier ocasión para recordar los roces que tuvo con la actriz y asegura que ella fue la culpable de no que pudiera ver durante varios años a José Eduardo Derbez, su hijo en común.

En la actualidad Derbez volvió a exponer el tema. Fue durante el reality familiar que el comediante habló sobre la pelea constante que tiene con Victoria Ruffo, su expareja y madre de José Eduardo Derbez. Además, admitió que le tiene rencor.

Derbez insistió que no puede y ni quiere ver a Ruffo y recordó la vez que “secuestró” a su hijo cuando era apenas un niño. Según el comediante, cuando José Eduardo era niño, Eugenio fue por él a la escuela para llevarlo a comer, algo que provocó el enojo de Ruffo.

“No secuestré a mi hijo, estaba pasando tiempo con él, sin permiso de su mamá”, relató Derbez al indicar lo que sucedió en ese momento debido a la negación de Ruffo para que pudiera compartir con el menor. “Mi desesperación más grande de la vida era que pensara que yo lo había abandonado o que ya no me interesaba verlo”, añadió Derbez.

Eugenio agregó que sigue con el rencor para Victoria porque según él, Ruffo es la responsable de que no pudiera pasar más tiempo junto a su hijo. “José Eduardo sabe que le tengo mucho rencor a su mamá”, expresó el comediante.

Debido a esas declaraciones, algunos participantes del reality le pidieron a Eugenio que se desprendiera de ese tema. Fue José Eduardo, su hijo y Alessandra Rosaldo, su actual cónyuge, pero nada lo detuvo.

“No te puedes imaginar lo que es que yo te quite a tu hija y que no la vuelvas a ver en cinco años. Me odiarías con toda tu alma”, respondió Eugenio.

Ruffo por su parte, apareció ante las cámaras recientemente y tras ser cuestionada dijo que no le extraña nada y que sabe que Eugenio la ha catalogado como la “bruja” del cuento.

“Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo la mía. Lo único que tenemos en común es un hijo maravilloso. Eugenio y yo no tenemos contacto, quizás debimos haberlo tenido cuando mi José Eduardo estaba pequeño, pero no se pudo. Ahorita ya no hay chiste”, expresó Ruffo.