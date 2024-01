Desde Guatemala a Francia, Clara de Tezanos explora los misterios del Sol en una muestra colectiva

Cuando aún era niña, la artista Clara de Tezanos dimensionó la anchura del cosmos en algún momento cuando, mientras dormía en una cama, sintió que caía al vacío.

“Sentía que me iba en el universo. Ese total me asombró y me llevó a la pregunta del por qué frente a todo. Al día de hoy me he sentido alucinada por eso, es como estar en un vahío“, explica la también fotógrafa quien durante los últimos 17 años se ha dedicado a explorar su relación a lo cosmogónico y la naturaleza del mundo.