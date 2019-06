Devorah y Raysa: dos cantautoras que ponen el nombre de Guatemala en alto

Devorah y Raysa llevan años trabajando en sus composiciones y desarrollando su talento. Su música ya ha trascendido las fronteras del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

No es un secreto que Guatemala es un epicentro de talento. Músicos, actrices, diseñadores de moda, cineastas, deportistas, escritoras… y así la lista continúa. Hay talento de todo tipo y en cada una de sus ramas, y las plataformas para darlo a conocer a más personas quizá crezcan a paso lento, pero sí es firme.

Si usted está interesado en conocer más de los talentos locales, esto es para usted. Aquí le compartimos un poco de la historia y el trabajo de dos guatemaltecas que con sus ritmos latinos, potentes voces y creatividad de sobra, ponen el nombre del país en alto.

Devorah Rahel

¿Cómo surgió su interés en la música?

D: La música para mí siempre ha sido una dulce compañía. Desde niña ha sido uno de esos sueños que se van cultivando y te muestran un camino único y especial. Muchos años transcurrieron para que este sueño tomara forma. Si pensarlo tanto logré que el canto me brindara la oportunidad de sustentar mi vida y la de mi familia. Además, me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente que me ha brindado inspiración.

¿De qué proyectos ha formado parte?

D: VIDASH fue el primer proyecto musical donde participé. Tenía 14 años y el nombre surgió de las iniciales de cada integrante. Todas éramos mujeres. Después formé parte de Caravana Rumbo Al Berrinche, un laboratorio de autogestión donde siete cantautores guatemaltecos viajamos desde Guatemala hasta Granada Nicaragua, unificando contactos con otros cantautores de la región, abriendo paso al reconocimiento intercultural. También me involucré en el proyecto Mujer Consciente, una red internacional de mujeres que a través del arte y o la academia, gestionan espacios creativos.

¿Qué producciones discográficas forman parte de su carrera?

D: Cerquita del cielo es la primera colección de canciones y fue lanzada en 2016. Continué con Hacia el sol, el cual aún está en proceso de masterización y espero que sea lanzado este año.

¿Cuál es su género predilecto y cuáles son sus influencias?

D: Disfruto mucho de los ritmos originarios, de la música folclórica, sudamericana, africana, son cubano, la salsa, el chachachá, sin dejar atrás el blues y el rock.

¿A qué lugares ha llevado su música?

D: Los lugares donde me he presentado varían mucho entre sí. Me he presentado en el Centro Cultural de España de Guatemala, Centro Cultural de España de El Salvador, Universidad Nacional de Costa Rica, INGUAT, Palacio de La cultura Xelajú Noj, Ciudad Imaginación Xelajú y otros.

Próximas presentaciones

D: 6 de julio en Proyecto Poporopo, 12 de julio en Maison De France de zona 10, del 9 al 11 de septiembre en Om Little Corn Island Yoga fest Corn Island Nicaragua.

Raysa Morales

¿Cuando descubrió que su pasión era la música?

R: Crecí en una familia muy artística. El arte siempre nos ayudó a sonreírle a la pobreza y sus secuelas. Mis hermanos mayores siempre me estimularon a cantar, reír y bailar. Joshua (el tercero de mis hermanos) tenía una banda en el colegio, junto con Sergio, un amigo que era prácticamente un hermano más, y yo les insistí que me dejaran hacer coros. Me dejaron acompañarles en algunos shows.

Después empecé a estudiar teatro y psicología y en la universidad conocí a Paco, un amigo músico que me enseñó a cantar en lo buses. Yo ya tenía la espina de la música, así que seguí y se hizo un modo de vida.

¿De qué proyectos ha formado parte?

R: He estado en un sin fin de proyectos, contando duetos que se formaban para acompañarnos en la guerreada (cantar en los buses). Pero también he formado parte de otros más consolidados como Los Aguacates, Averages, Violeta Violeta, Kinich y Raysa’n Bean.

¿Qué materiales discográficos integran su carrera?

R: Por ahora solo tengo una producción de música original que es el disco “Azul Bonito” de Raysa’n Beans. Fue lanzado en el 2016.

¿Cuál es su género favorito y los que la han influenciado?

R: Yo aprendí la mayoría de lo que se de música cantando boleros, pero han llegado a mi muchos más géneros como el reggae, blues, son y más. En su mayoría ritmos latinos.

¿En qué lugares se ha presentado?

R: La música me ha llevado a muchos lugares. Dentro de él país he cantado en Huehuetenango, Xela, Solola, Quiché, Jalapa, Jutiapa, Chimaltenango, Petén, Izabal, Escuintla, Retalhuleu, Santa Rosa, Sacatepéquez y Guatemala. También me he presentado en Nicaragua, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos.

Próximas presentaciones

R: Este año, entre junio y julio hago una gira por 4 estados mexicanos como cantautora y parte de MIC (movimiento Internacional de la canción) que es un colectivo internacional de artistas. A finales de julio lanzamos el disco Siete con mi banda Raysa’n Beans.

