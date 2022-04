Dick Smith: El legado y trayectoria de un apasionado al teatro

Richard Barton Smith Dobbs, apodado “Dick” desde sus años en la universidad, nació el 3 de julio de 1931 había estudiado en un inicio Finanzas en su natal Oklahoma. Además de prestar el servicio militar, como habitualmente los jóvenes americanos hacían a mediados de los años cincuenta. En 1956 había terminado su formación en el ejercito, en el cual llegó al rango de teniente.

Él comentó en 2012 que tuvo que vivir conflictos como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. A partir del armisticio de éste último conflicto en 1953, tuvo la oportunidad de gozar de algunos meses libres y aprovechó a buscar un trabajo.

Fue ahí que encontró la oportunidad de desarrollarse en un campo completamente diferente y fue reportero en el periódico Okema Daily Leader. Luego trabajó en la revista Sooner Magazine desde 1957 hasta 1959.

Su llegada a Guatemala se originó a partir de una cobertura del curador de la Universidad de Oklahoma, quien visitaba a Guatemala con regularidad para enseñar arqueología y Español.

A las dos semanas de llegar al país, conocio a Dialma Feltrin, quien se convertiría en su esposa. Un año después, en 1959, luego de terminar sus cursos de redacción se trasladó de manera permanente en Guatemala.

En sus inicios universitarios, Smith comentaba su indiferencia por el teatro, incluso considerando a los dramaturgos como “locos y extraños”. Ya en Guatemala empezó a acercarse a ese círculo artístico por parte de una compañera que participaba en una obra teatral, él aceptó con la idea de ampliar su círculo de conocidos.

Lea también: 1954: Homenaje a María Teresa Martínez

Sin embargo, a raíz de varios montajes para obras de teatro que se realizaban años atrás en el Teatro Gadem en la zona 1 para la comunidad estadounidense, su pasión por el campo del teatro incrementó, hasta dedicarse exclusivamente en ser dramaturgo.

En sus primeras apariciones en el mundo del teatro, un guionista le dio una pequeña frase para que la memorizara y repitiera tres veces en una obra. en su momento fue rechazado, por lo que ofreció ayudar tras bambalinas y a la venta de anuncios para sufragar las obras.

Smith comentó en una entrevista en el año 2016 que el teatro tuvo buena repercusión durante los años sesenta, en donde varias obras vendían todas sus entradas y la gente esperaba emocionada a que empezaran las funciones.

“La gente iba a los salones de teatro y estos se llenaban. Fue una buena época. Era una publicidad de boca en boca. Si no gustaba la obra, la gente dejaba de llegar”, comentaba.

Su primera obra en Guatemala fue Sueño de una Noche de Verano de William Shakespeare en 1969 en el Teatro Nacional. A partir de ahí se formó una de los personajes más representativos del teatro guatemalteco.

Lea también: Alexis Cuentacuentos: “mi sueño es que los teatros se puedan llenar de nuevo para que los artistas tengamos ingresos para mantener a nuestras familias”

En su estadía en Guatemala, Smith tuvo la oportunidad de colaborar con nombres reconocidos en el campo del teatro. Consuelo Miranda, Frida Henry, María Teresa Martínez, Giacomo Buonafina, Yolanda Williams, Guillermo Monsanto y Mildred Chávez son solo algunos nombres con quienes Smith tuvo la oportunidad de trabajar.

Entre las obras más recordadas por el dramaturgo americano se encuentren I Do! I Do! en 1971, Una Mujer sin Importancia en 1980, Bloomers en 1993, Héroes Ausentes en 2001 y No Panic On The Titanic en 2011.

Junto a su esposa, Dialma Mini de Smith, también se dedicaron a la traducción de varios guiones de teatro que venían en inglés al idioma español para poder adaptarlas dentro de Guatemala. Además, Smith creó el Premio Opus, reconocimiento que se da a la excelencia teatral en Guatemala.

El Instituto Guatemalteco Americano (IGA) posee un teatro nombrado en su honor, debido a los aportes que ofreció para el desarrollo y promoción del teatro en Guatemala.