Diego Verdaguer: Toño Mauri revela cómo ayudó al cantante con el contagio de covid-19

Por una parte, Ana Victoria, hija del cantante y Amanda Miguel, afirmó que Diego Verdaguer recibió la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, María Gimena, su hija mayor, comentó que esto no era cierto.

Añadido a estas declaraciones, Ana Victoria confesó recientemente que buscó a Toño Mauri, actor sobreviviente del covid-19 tras pasar meses en el hospital, para recibir consejos sobre cómo podría ayudar a su padre a sobreponerse del virus.

Tras días de silencio, Toño Mauri habló con los medios de comunicación e informó que Diego Verdaguer sufrió complicaciones similares a las que él enfrentó luego de ser hospitalizado por covid-19.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el actor de 57 años afirmó que Ana Victoria lo buscó hace algunas semanas para pedir su ayuda y solicitó consejos para estabilizar a su padre luego de dar positivo al virus.

“Un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella, y platicarle mi experiencia”, afirmó.

Toño Mauri también reveló que la situación que vivió Diego Verdaguer fue muy similar a la que él atravesó el año pasado cuando tuvo serias complicaciones de salud y tuvo que ser internado de emergencia en un hospital.

“Con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí. Me recordó mucho lo que me había pasado a mí, y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera y se sintieran con esa fuerza. Esa entereza que se necesita para esos momentos”, añadió el actor mexicano.

Asimismo, Toño Mauri comentó que debido a la similitud de sus casos, él le brindó el contacto de sus médicos a la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel para que el cantante argentino pudiera recibir la mejor atención.

“La verdad es que no lo sé, no sé bien la fecha, en que Diego entró al hospital, esto que les platico fue hace un par de semanas, que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores con ellos para que platicaran, y todo iba bien. Ya después de eso era a través del chat, de mensajes, y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá, obviamente encomendamos mucho a Diego, la familia, mis hermanas, se hicieron cadena de oración sobre todo en algo que era muy personal. Obviamente querían, como familia, mantenerlo así y siempre hay que respetar eso”, reveló.

Para finalizar, el actor mexicano aclaró que Diego Verdaguer no llegó a requerir un trasplante de pulmones como él y la noticia de su muerte le impactó ya que al parecer su recuperación iba por buen camino.

“No, nunca llegamos a ese punto, yo en general le platiqué mi caso, le conté de mi familia, como estaban todos unidos cuando yo estaba en todo esto. Había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella”, relató.

“Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien, hubo unos días que no nos escribimos, entonces yo daba por hecho que todo estaba bien, pero luego tristemente vino la noticia y fue un shock para todos”, puntualizó Toño Mauri.