“Doctor Strange 2” se queda sin su director Scott Derrickson

El cineasta, que dirigió la primera entrega de la saga, anunció por medio de su cuenta de Twitter la decisión de separarse del proyecto debido a diferencias creativas con Marvel. Ambos aseguraron que todo se realizó de forma amistosa.

La cinta Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que traerá de nuevo a Benedict Cumberbatch como personaje principal, tendrá a Scott Derrickson solamente como Productor Ejecutivo, según informó en su mensaje en redes sociales.

“Estoy agradecido por nuestra colaboración y permaneceré como productor ejecutivo”, se lee en el tuit de Derrickson.

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP.

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020