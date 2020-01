Documental “Guatemala: On the Edge of Discovery” muestra la cultura del país y sus problemáticas

Tikal es uno de los lugares que se podrán observar en el documental. (Foto Prensa Libre: cortesía José Antonio González).

“Aunque ya hay varios documentales y material audiovisual que muestran lo hermoso que es Guatemala, consideramos que este es uno de los más completos porque además de que visualiza la riqueza cultural, la naturaleza y lo cálido que es su gente, también mostramos los riesgos de los paisajes por las problemáticas del país”, dice José Antonio González, productor del documental.

Guatemala: On the Edge of Discovery narra cómo un viajero recorre el país para conocer su historia, arqueología, cultura y naturaleza. En este recorrido pasa por lugares turísticos como Atitlán, Petén, Tikal, Cobán, Semuc Champey, entre otros. Lo característico es que, además de mostrar la belleza del territorio, también aborda las problemáticas que los tienen en riesgo, por ejemplo, la deforestación que, en algunos casos, es producto del narcotráfico, ganadería y palma africana.

La producción

Los productores narran que la idea original que tuvo José Antonio González y Elsie Yidony, quien apoyó económicamente el audiovisual, era hacer un libro que contara la historia del país. Sin embargo, al conocer a Brent Winebrenner, director de Estados Unidos, se dieron cuenta que Guatemala es un territorio que ofrece “una fotografía muy variada y hermosa”, lo cual se aprecia mejor en vídeo. Por lo tanto, junto con Emilio Fallace, coproductor del documental, iniciaron el proceso de producción para hacer el film.

Winebrenner reconoce que tenía poco conocimiento del país, por lo que durante tres meses se dedicó a investigar la historia y las culturas que dan vida a Guatemala. La producción duró aproximadamente tres años, con 95 días de grabación en extensas jornadas.

“Lo más difícil era contar las vivencias de un país que tiene 3500 años de historia. Por eso el documental inicia con una cronología temporal de Guatemala y al mismo tiempo se muestra la maravilla de la historia natural del país. El público entenderá la razón de la riqueza natural y lo que vuelve complejo al país”, cuenta el director.

Público objetivo

Según Yidony, quien tiene más de 20 años de experiencia en turismo cultural y arqueológico, existen dos tipos de turistas: quienes llegan a un país a conocer los lugares más famosos, con una cámara y quieren pasarla bien; y los viajeros, que se caracterizan por querer vivir la experiencia y aprender algo nuevo. El material está dirigido para los expedicionarios que desean saber la realidad de Guatemala.

Durante las grabaciones, los productores comentan que se percataron que varios guatemaltecos no conocen más allá de la comunidad o departamento que habitan. Eso los llevó a considerar que el material también puede ir enfocado para las personas de Guatemala que quieran redescubrir el país. “La socialización y comunicación de lo que pueden encontrar acá es importante para que ellos mismos le hagan promoción”, declara González.

De acuerdo con Winebrenner, ya que el material ofrece muchos datos de historia y de la realidad del país, su público también es personas académicas y estudiantes que quieran más conocimientos de Guatemala.

Lugares que visitaron

En 70 minutos, el documental muestra el viaje de un extranjero por diferentes lugares como El Mirador en Tikal y sitios arqueológicos como el Parque Nacional Yaxhá. Los productores exponen que en la región de las Verapaces destacan la cultura Q’eqchi y las cuevas de Candelaria, que ahora están en riesgo por los monocultivos y las carreteras que han hecho alrededor.

En el Altiplano quienes destacan son las personas por la diversidad de grupos étnicos que hay. En esos lugares convivieron con habitantes de la Mam, Cakchiquel, tz’utujil, entre otros.

“Conocimos gente que trabaja en silencio por su comunidad, pero son unos héroes. Paulino, por ejemplo, es un amante de la naturaleza de Retalhuleu, él se encarga de cuidar un bosque en las faldas del Volcán Santiaguito y es experto local en fauna y flora. A él se le dedica un capítulo del documental”, declara González.

Próximas presentaciones

La primera presentación del documental al terminarlo en 2017 fue en el Consulado de Guatemala en Estados Unidos, ante diferentes cónsules y personas guatemaltecas que residen es ese país. Después los productores se dedicaron a hacer una gira por 12 ciudades del país norteamericano, presentándolo en festivales, cine teatro y universidades. Después de un año, comenzarán la gira en Guatemala.

El estreno del documental en Guatemala será el viernes 24 de enero a las 17:30 horas en Casa Herrera, ubicada en 4ª. Avenida norte #9, Antigua Guatemala. Debido a que Guatemala: On the Edge of Discovery se encuentra en proceso de traducción al español, en esta ocasión será presentada en inglés.

Los productores comentaron que, al terminar la traducción, desea presentarla en colegios, universidades y diferentes teatros y centros culturales en cines foros, para que más personas puedan apreciar el material. “Socializar la información que tiene el documental ayudará a dar solución a los problemas y que más guatemaltecos conozcan su país. Consideramos que un cine foro es ideal para lograrlo”, dijo González.

El sueño de Winebrenner’s es que cada colegio y universidad tenga acceso a una copia de Guatemala: On the Edge of Discovery para que puedan tener una visión crítica y objetiva de cómo es el país. Además, porque puede funcionar como referencia para aquellos que deseen iniciar un material de análisis acerca de la historia de Guatemala y de cualquier otra temática.

