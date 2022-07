Documental revela a quién está dedicada la canción “Jefe de Jefes” de Los Tigres del Norte

“Usted puede preguntar en Sinaloa a quién está dedicada la canción y cada persona tendrá una respuesta, pero no será la misma”, dicen en el mismo documental.

Finalmente, el autor de la canción, Teodoro Bello, reveló que la canción la hizo a petición del líder de la agrupación mexicana, Jorge Hernández, que quería una canción que se convirtiera en un éxito mundial.

“Íbamos en carro a San José California y Jorge me dijo que quería una canción que superara al Pacas de a Kilo. Yo creía que algo que superara ese gran éxito solo podía ser un jefe de jefes. Y allí, Jorge me dijo que eso le gustaba”.

La canción se volvió un gran éxito casi de inmediato y se convirtió en una de las más populares de los Tigres del Norte.

“La gente que no sabe lo involucra con el narcotráfico. A mí se me ocurre para hacérselo al mejor doctor, al mejor presidente, al mejor político. Esa canción no se hizo pensando en algo negativo, pero cada cabeza es un mundo. Yo hago canciones y después de allí háganle lo que quieran”, explica Teodoro Bello.

Esta revelación forma parte del documental “Tigres del Norte: historias que contar” que revela la historia íntima de la agrupación mexicana y también explica cómo han vivido sus integrantes la pandemia del coronavirus.