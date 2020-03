Documental sobre el asesinato de Monseñor Gerardi se estrenará en festival de Nueva York

El Festival de cine de Tribeca se creó después del 11 de septiembre del 2001, día del ataque a las Torres Gemelas, para impulsar actividades culturales en la ciudad de Nueva York. Este año, en su 19 edición, uno de los documentales que se estrenarán será El arte del asesinato Político, que fue producido por George Clooney.

“El impactante asesinato del activista de derechos humanos, Juan Gerardi, después de la Guerra Civil de Guatemala, sienta las bases para una poderosa batalla entre la justicia y la corrupción en este thriller de crimen político producido por George Clooney”, se lee en la descripción del documental en el sitio oficial del Festival de Tribeca.

El arte del asesinato Político está en la sección documental destacado. “Los documentales constantemente hacen olas en Tribeca como cineastas notables y las principales historias están representadas en esta sección a través de estrenos de alto perfil”, se lee en la descripción.

Notable filmmakers tell real-life stories in #Tribeca2020‘s Spotlight Documentary section, which is full of richly-textured work on subjects like Yusuf Hawkins, Stanley Kubrick, @Pharrell, @BrianWilsonLive, David Wojnarowicz, and more. See what’s in store: https://t.co/RJ99f1z1fI pic.twitter.com/SFVrBYMiXL

— Tribeca (@Tribeca) March 4, 2020