“Echo”: La serie de Marvel en la que participa el actor guatemalteco Dionicio Virvez (La historia de la superheroína con discapacidad auditiva y el reencuentro con sus raíces indígenas)

Buena parte del diálogo es en lenguaje de señas, con subtítulos, y los cineastas trabajaron de forma intensiva con los líderes choctaw para reproducir escenas con autenticidad, incluyendo un viaje al pasado hacia un festival deportivo en Alabama, antes del contacto con los europeos.

“Estoy tan orgullosa de poder representar una plataforma que eleva las voces de los indígenas (…) lo estamos haciendo como corresponde”, dijo su protagonista Alaqua Cox en una reciente rueda de prensa.

Pero la serie llega justo cuando Disney atraviesa un momento delicado. Sus producciones de Marvel, que durante al menos una década dominaron la taquilla mundial, ahora pasan aprietos al punto de que su más reciente, The Marvels, se hundió en los cines.

Por primera vez desde 2016, Disney cerró el 2023 sin el título del estudio más taquillero de Hollywood. La honra fue para Universal.

El gobernador de Florida y precandidato presidencial RonDeSantis no ha ahorrado dardos contra Disney y ha dado rienda suelta a las quejas sobre el incremento de personajes no binarios y gais en las películas de la compañía, desde Lightyear hasta Elementos.

En una rueda de prensa en noviembre, Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, dijo que los guionistas de la compañía ahora están más preocupados por incorporar “mensajes positivos” y “perdieron de vista lo que debía ser su principal objetivo”.

Iger ha enfatizado su voluntad de “regresar a nuestras raíces”. “Lo primero es el entretenimiento. No es sobre el mensaje”.

De acuerdo con medios internacionales, el actor maya Dionicio Virvez participa en esta serie.

Virvez, originario de Huehuetenango, reveló en 2022 que trabajaría en la serie de Marvel.

“Ser Indígena (Maya) da resultado. Esta vez para la teleserie Echo de Marvel Studios”, indicó Virvez en mayo de 2022.

En agosto de ese año, el actor guatemalteco reveló en su cuenta de X (antes Twitter) que concluyó las grabaciones para la serie Echo.

“¡Acabamos de terminar Echo Marvel! Mi más sincero agradecimiento a todos los involucrados en este proceso. Gracias”, publicó Virvez junto a una imagen de su personaje.

