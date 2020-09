El Chavo del Ocho: revelan el “trágico” final que no salió al aire

Aunque el programa no tiene un final definido, Roberto Gómez Bolaños sí tenía planeado grabar una escena para poner fin a la producción. Sin embargo, fue su hija, Graciela Gómez Fernández, quien le recomendó que no lo hiciera para no causar un efecto devastador al público.