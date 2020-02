El creador de la figura de LEGO muere a los 78 años

El danés Jens Nygaard Knudsen murió a los 78 años de edad en la localidad de Hvide Sande, al oeste de Dinamarca, con un legado repleto de imaginación detrás de su creación, la famosa figura de LEGO, confirmó el viernes el Vicepresidente de diseño de la empresa, Matthew Ashton.

El inventor de uno de los juguetes más famosos del mundo falleció el miércoles de esclerosis lateral amiotrófica después de haber permanecido hospitalizado durante una semana, según detalló este sábado su colega Niels Milan Pedersen, citado por Le Monde.

En un tweet, Matthew Ashton se despide de Nygaard. Aunque dice que nunca lo conoció, afirma que su creación fue parte de su niñez, así como de otros cuantos millones de niños en el mundo y promete proteger, cuidar y promover a LEGO.

Honestly, on reflection it is such an honour that this little piece of toy history is now under the care of myself & the @LEGO_Group Design team . I promise as long as my #LEGO career lasts, I will protect, care and nuture this little fella/gal! Thank you Jens for #LEGOMinifigure https://t.co/Rne9pmLc7H

— Matthew Ashton (@matthew__ashton) February 21, 2020