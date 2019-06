El cumpleaños 83 de Manolo Gallardo se celebra con una nueva y controversial exposición

Fragmento de la reinterpretación de Manolo Gallardo, de la Venus del Espejo de Velásquez en su actual muestra en la Universidad Popular. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes).

En el segundo fin de semana de junio la Universidad Popular abrió la exposición Interpretaciones Controversiales de los Grandes Maestros, de Manolo Gallardo. En ella Gallardo se expresa y nos lleva a una serie de desnudos inspiradas en obras consagradas de la historia del arte.

Este año como parte de la agenda cultural de la Universidad Popular, UP, además de tener exposiciones ha incluido conversatorios para tener un acercamiento con los artistas, hablar e interactuar con ellos, dice Ingrid Mejía, coordinadora de actividades culturales y artísticas de la institución. Así se presentó este nuevo trabajo de Gallardo, en la que habló con el público y además compartió con otros grandes artistas como Rudy Cottón, Ernesto Boesche y como moderador el reconocido Byron Rodas.

En el recorrido se encuentran obras de desnudos como el Éxtasis de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini, así como otras piezas que celebran la figura humana como La venus del espejo de Velázquez, o La Victoria de Samotracia, por mencionar algunas.

Sobre esta presentación Gallardo recuerda que su tema central siempre ha sido la mujer. “Últimamente me he vuelto un poco más agresivo para expresarme, han ido cayendo en mis manos fotografías o encuentro en Internet a los grandes maestros que me inspiran”, expresa el artista guatemalteco sobre esta última entrega.

Visite la muestra durante junio de 8 a 17 horas, de lunes a sábado en la sala Eloy Amado Herrera, de la Universidad Popular, ubicada en la 10 calle 10-32 zona 1.

“No sé que diría Goya si viera a su obra La maja desnuda con las piernas abiertas como insolentemente la hice, creo que me aplaudiría, no creo que estaría en contra porque hombres tan grandes y conocedores como de lo que es el ser humano estaría muy de acuerdo”, dice.

Soy controversial porque soy Gallardo sino no sería Gallardo. Es lo que he hecho siempre y me ha gustado. Manolo Gallardo

Al respecto, el artista Byron Rodas comenta que “el maestro Gallardo es un artista que es representativo de la figura humana, la cual no ha perdido vigencia ni ha pasado de moda sino nos muestra que hay que actualizarla y darle el estatus que merece en el ámbito artístico”

En esta nueva exposición, Rodas agrega que Gallardo es un excelente ejemplo para decir que el adulto mayor es el adulto mejor, “una persona que supere los 80 años no está destinada a quedarse durmiendo en su casa o a vivir amparada de la caridad de sus hijos y familiares sino pueden ver el ejemplo de un hombre de lucha que se sigue realizando”, concluye.

Durante la presentación Ernesto Boesch también hizo un recorrido por algunas anécdotas que vivió en su juventud junto a Gallardo. Los dos coincidieron en estudiar en el mismo lugar en España, aunque en diferentes años. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conocieron a una modelo gitana llamada Natalia Castro Rodríguez, a quien Boesche pintó y Gallardo hizo una escultura.

La modelo participó en diferentes obras. Incluso fue parte de diferentes pinturas del artista Julio Romeo de Torres y su rostro estuvo en el billete de 100 pesetas.

Durante el conversatorio el maestro Rudy Cottón habló sobre otras controversias recordando a David Hockney quien reveló en 2001 una posible teoría sobre los grandes artistas como Velásquez utilizaban algunas técnicas secretas que podrían reescribir la historia de grandes cuadros del mundo.

Un recorrido impresionante

Hablar de Gallardo es estar en contacto con un hombre que ha destacado. Entre su hoja de vida destaca que de 1957 a 1965 estudió pintura y escultura, en España, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Academia Artium, Academia Peña y Escuela de San Carlos de Valencia.

El artista ha participado en más de 100 exposiciones personales y colectivas, entre ellas, la del Museo Regional de Chiapas, México, en el Museo del Vaticano en Roma, Italia, Expo 92 en Sevilla, Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, España, entre otras.

El maestro además ha sido catedrático en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Academia Gallardo de Guatemala.

En el 2012, el artista colocó una escultura en contra del femicidio en la Plaza Central del Teatro Nacional, y las autoridades de ese entonces la retiraron. “Fue algo inconcebible, era una obra de arte que recordaba la muerte de las mujeres y que reprochaba este acto. La quitaron por ignorancia”, recuerda el artista en una entrevista publicada en Prensa Libre. Ahora la escultura se puede apreciar en los jardines de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (Enap), en el complejo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1.

Desde 1954 hasta la fecha, Gallardo ha recibido más de 50 reconocimientos nacionales e internacionales. En 1995 recibió la Orden del Quetzal en grado de Gran Oficial. En el año 2000 obtuvo el premio Meritorio Plástica, Arco Iris Maya y en el 2002 obtuvo el grado de Emeritissimum Universidad de San Carlos de Guatemala, El Artista del Año de la Dante Alighieri, El Arrayán de la Fundación G&T, entre muchos.

Contenido relacionado

>Después de 24 años de la muerte de Grajeda Mena, su nombre sigue vigente en nuevos proyectos

>Exposición Zipacná y Váskestler, algunas claves de por qué admirar su obra

>15 momentos que ha dejado el Festival de Junio en su historia